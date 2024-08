Citroën: dal 14 al 18 agosto si terrà a Toruń il raduno degli amanti dell’automobilismo classico

Dal 14 al 18 agosto, la Polonia ospiterà il più grande raduno mondiale di appassionati Citroën, il Rally Mondiale dei Club Citroën. Nella 17a edizione del rally di quest’anno, gli amanti delle classiche Chevron verranno a Toruń. L’organizzatore di questo straordinario evento è l’Automobilklub Toruński.

Il raduno è una grande opportunità per vedere modelli classici e nuovi prodotti Citroën

Toruń non sarà la prima volta ad ospitare un evento per gli appassionati di auto d’epoca: in questa città nel 2015 si è svolto il World Rally of Citroën 2CV Enthusiasts. L’ICCCR, invece, è un incontro ciclico di appassionati del marchio associati ai club di tutto il mondo, che si tiene ogni 4 anni. È molto popolare e gli organizzatori si aspettano molti partecipanti da tutto il mondo che vogliono presentare le loro Citroën classiche. Saranno presenti rappresentanti non solo dei paesi europei, ma anche degli Stati Uniti e perfino della Martinica e della Nuova Zelanda.

Il raduno è un evento aperto a tutti gli interessati all’automobilismo classico e al marchio Citroën, tutti possono prendere parte alle attrazioni previste dagli organizzatori e il programma dell’incontro di più giorni è molto ricco. Da giovedì 15 agosto potrete visitare la Citroën Town situata nel Motopark Toruń, in via Łukasiewicza 66. Lì potrete ammirare modelli Citroën classici e moderni e prendere parte ai giochi e alle attività che si svolgeranno durante il raduno, ad es in tempo o spingendo la ruota di un’auto per una certa distanza. Per i bambini è stato predisposto anche un blocco di attività dedicato in una zona speciale. La Citroën Town ospiterà anche concerti di vari generi musicali e degustazioni gastronomiche, tra cui la cucina della Cuiavia e della Pomerania.

Sabato 17 agosto, alle 17, vale la pena assistere alla parata unica sul Philadelphia Boulevard. Durante questa straordinaria cavalcata, equipaggi selezionati presenteranno i propri veicoli in tutto il loro splendore. La sfilata cerimoniale sarà abbinata al Concorso d’Eleganza e ad un’esposizione di automobili. Sarà una rara opportunità di vedere modelli Citroën di epoche diverse, tra cui iconiche auto d’epoca come la Traction Avant e la 2 CV.

L’evento sarà anche l’occasione per conoscere meglio i modelli Citroën contemporanei. La nuova Citroën C3 verrà presentata al grande pubblico per la prima volta. È una city car economica, dallo stile moderno e accattivante. Offre grande versatilità di utilizzo e interni spaziosi. Ogni viaggio è una garanzia di benessere grazie alle sospensioni Citroën Advanced Comfort® di serie, ai sedili Citroën Advanced Comfort opzionali, alla posizione di guida rialzata, all’innovativa plancia C-Zen lounge e ai moderni equipaggiamenti che semplificano la vita di tutti i giorni. L’evento presenterà anche modelli più grandi della gamma del marchio francese, come la berlina C4, la fastback C4 X o il SUV della famiglia C5 Aircross.