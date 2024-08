“Pista & Piloti” 2024: le leggendarie auto d’epoca incontrano gli ultimi modelli Alfa Romeo

Due giorni dedicati all’Alfa Romeo storica e attuale – l’evento “Pista & Piloti” è da tempo diventato uno dei più grandi raduni di marchi in Europa. Nel fine settimana 24/25. Nell’agosto 2024, il centro test TRIWO a Pferdesfeld nell’Hunsrück avrà ancora una volta il motto “Racing with Friends”. Sabato, durante l’“Alfa Romeo Driving Experience”, i visitatori potranno fare qualche giro a bordo della propria Alfa Romeo sul circuito lungo circa quattro chilometri. E domenica al “Gran Premio Alfa Romeo” si riuniscono oltre 200 leggendarie auto sportive e da corsa del XX secolo. Quasi come le gare dell’aerodromo che si svolgevano circa 60 anni fa presso la base aerea di Pferdsfeld vicino a Bad Kreuznach nella Renania-Palatinato.

Alfa Romeo presenta l’intera gamma di modelli compresa la nuova Junior e festeggia il 70° compleanno di Giulietta

Alfa Romeo sostiene l’evento con, tra le altre cose, la première tedesca dell’Alfa Romeo 33 Stradale. L’auto supersportiva, realizzata artigianalmente in un’edizione limitata di soli 33 pezzi, incontra a Pferdesfeld il suo modello storico: l’Alfa Romeo 33 Stradale degli anni ’60. La coupé a due posti è oggi considerata una delle auto d’epoca italiane più rare e belle.

Alfa Romeo presenta a “Pista & Piloti” anche la sua attuale gamma di modelli, alcuni dei quali sono disponibili per test drive. In mostra anche la nuova Junior, proposta in due versioni ad alimentazione 100% elettrica. La Junior Elettrica eroga 115 kW (equivalenti a 156 CV) e offre un’autonomia di oltre 410 km. La versione di punta della serie è l’Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce da 207 kW (280 CV) .

“I fan del Biscione possono ancora una volta aspettarsi due giorni fantastici alla ‘Pista & Piloti’ con affascinanti modelli attuali di veicoli storici e innovativi del nostro marchio. Siamo particolarmente orgogliosi di poter presentare la nuova Alfa Romeo 33 Stradale fianco a fianco con il suo leggendario predecessore degli anni ’60. I nostri clienti hanno anche la possibilità di vivere il divertimento di guida tipico del nostro marchio in una nuova dimensione con la propria Alfa Romeo in pista. Inoltre, “Pista & Piloti” offre l’opportunità di scoprire in un’atmosfera rilassata i nostri modelli attuali, inclusa la nuova Junior” ha dichiarato Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands Stellantis Germania.

Chi arriva con una Giulietta classica, parcheggia in un’area riservata all’interno della struttura. Perché “Pista & Piloti” festeggia anche un anniversario speciale: il 70° compleanno della prima generazione della Giulietta.

Sabato (24 agosto 2024) al via la settima edizione di “Pista & Piloti” con l’“Alfa Romeo Driving Experience”. Sulla pista di prova, normalmente utilizzata dall’industria automobilistica per lo sviluppo dei telai, tra le altre cose, i proprietari dei moderni modelli della casa milanese possono sperimentare in un ambiente sicuro ciò di cui sono capaci le loro auto sportive italiane. I visitatori, indipendentemente dal fatto che siano nuovi guidatori o conducenti esperti, hanno la possibilità di migliorare le proprie capacità sotto la guida di istruttori esperti. L’“Alfa Romeo Lounge” appositamente allestita è a disposizione esclusiva dei partecipanti all’“Alfa Romeo Driving Experience” durante la giornata.

La 33 Stradale è la nuova ammiraglia del marchio in termini di stile, tecnologia e prestazioni. La coupé a due posti rende omaggio all’omonimo modello del 1967. Come il suo storico predecessore, l’auto supersportiva combina un design classico con un’ingegneria moderna. Ogni esemplare è realizzato utilizzando un processo artigianale unico ed è caratterizzato dai più alti standard di qualità e attenzione ai dettagli.

Non ci sarà il cronometro in funzione al “Gran Premio Alfa Romeo” di domenica (25 agosto 2024). Non si tratta di vittoria e sconfitta. L’obiettivo è chiaramente il divertimento alla guida di un’auto sportiva con persone che la pensano allo stesso modo. Anche le vetture sportive e da corsa storiche di altre marche sono graditi ospiti. Le vetture del Biscione costituiscono circa i due terzi del campo di partenza.