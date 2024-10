Peugeot: l’elettrico spinge le vendite di settembre in Italia

Il mese di settembre in Italia per Peugeot, per ciò che riguarda le vendite di veicoli registrate nell’intero nono mese dell’anno, dice che si può guardare con un approccio positivo al dato proposto. A introdurre ottimi riscontri nelle vendite del Costruttore del Leone di casa Stellantis ci pensano i modelli elettrici disponibili nell’attuale gamma del costruttore, con la Peugeot e-208 che risiede al top del suo Segmento di riferimento e le e-2008 ed e-3008 che confermano ulteriori ottimi riscontri nei loro Segmenti di riferimento.

Cresce la quota di mercato proposta da Peugeot nel mercato italiano a settembre

Durante il mese di settembre appena conclusosi, Peugeot ha introdotto risultati in crescita per ciò che riguarda la propria quota di mercato per quanto riguarda il mercato dell’auto in Italia. Il Costruttore del Leone ha chiuso il mese di settembre con una quota di mercato (per ciò che riguarda le vetture) pari al 5,36%, segnando quindi una crescita di 0,48 punti percentuali rispetto a quanto registrato durante lo stesso mese dello scorso anno. Guardando invece alla quota di mercato complessiva, includendo allora vetture e veicoli commerciali, parliamo di un dato pari al 5,49% ovvero a un incremento di 0,42 punti percentuali rispetto al riscontro registrato a fine settembre 2023.

L’elettrico a marchio Peugeot spinge il riscontro totale su ottimi valori, visto che a settembre 2024 il Costruttore del Leone è risultato essere il secondo marchio per veicoli venduti, alimentati da propulsori elettrici, nel mercato italiano. Nel Segmento B la Peugeot e-208 ha rappresentato il modello elettrico più venduto a settembre in Italia. Sono risultati molto apprezzati anche i SUV e-2008, piazzatosi al terzo posto fra i SUV del suo Segmento di riferimento, ed e-3008 che invece è risultato il quarto SUV elettrico più venduto nel suo comparto di riferimento.

Peugeot e-3008

In generale, i clienti che acquistano una Peugeot elettrica la scelgono per la facilità di ricarica e gli interessanti valori di autonomia, in accordo con la disponibilità di batterie capienti ed efficienza aerodinamica. Non meno interessanti risultano le condizioni economiche proposte dal Costruttore del Leone per l’acquisto, con formule di leasing che per Peugeot e-208 prevedono rate nell’ordine dei 249 euro al mese, per e-2008 299 euro al mese e per e-3008 349 euro al mese.