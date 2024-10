Peugeot trionfa con la E-3008 al Madeira Eco Rally

Il team PRIO – Exame Informática – Peugeot ha ottenuto oggi la sua prima vittoria nel Campionato Portoghese New Energy, l’Eco Rally di Madeira, che questo fine settimana ha animato le strade della Perla dell’Atlantico.

Il duo Sérgio Magno e Ana Joaquim, alla guida della nuova Peugeot E-3008, ha vinto l’Eco Rally di Madeira

Lo scenario scelto per il quinto round del Campionato Portoghese della Nuova Energia – PRIO, una competizione di auto elettriche al 100%, era ideale per il duo Sérgio Magno e Ana Joaquim per vincere in “casa” e sfruttare la loro conoscenza delle strade locali (Sérgio Magno e Ana Joaquim sono originari dell’isola). Il Madeira Eco Rally, organizzato dalla New Wave Atlantic Automobile Association, ha accolto 33 iscritti che si sono sfidati in una corsa di 206 km, divisa in quattro sezioni, con 14 settori di regolarità e una Power Stage, disputata nella variante regolarità ed efficienza energetica.

Questo Rally ecologico si è svolto in due giorni, a partire dall’ieri, a Marina da Calheta, passando per Ponta do Pargo, con la seconda sezione che si è conclusa nuovamente a Calheta. Ieri la corsa è passata per Avenida do Mar e si è conclusa a Machico, strade utilizzate per ricevere raduni. Ma se normalmente l’attenzione è solo sulla velocità, nel Campionato Portoghese New Energy la regolarità si aggiunge all’efficienza di guida, mostrando tutto il potenziale dei veicoli 100% elettrici.

Il team PRIO – Exame Informática – Peugeot è arrivato a Madeira al terzo posto nella classifica a squadre. Ivo Tavares e João Paulo Martinho hanno guidato la nuova Peugeot E-208 e il duo Sérgio Magno e Ana Joaquim sono tornati ai comandi della nuova E-3008. E proprio quest’ultima coppia ha vinto la competizione di Madeira, dopo un’ottima prestazione, battendo Campioni Nazionali e Mondiali di questo sport.

Sérgio Magno non ha nascosto la sua soddisfazione per aver ottenuto il trionfo, che, secondo il pilota-giornalista, è stato “dovuto essenzialmente alla strategia che abbiamo adottato, in una gara in cui anche le connessioni e il modo in cui le realizziamo giocano un ruolo preponderante. Confesso che abbiamo iniziato a conoscere i trucchi che ci permettono di fare la differenza in una gara di questo tipo, con prove speciali molto veloci, che, questa volta, hanno giocato a nostro favore. È stato un ottimo risultato per noi, ma anche per la squadra, dato che, grazie al settimo posto di Ivo Tavares e João Paulo Martinho, abbiamo vinto anche come squadra. Confesso che, visto l’elenco dei partecipanti e tenendo conto del livello dei nostri avversari, questo risultato finisce per sorprenderci!”, ha spiegato Sérgio Magno.

Sérgio Magno e Ana Joaquim si sono assicurati il trionfo accumulando appena 30 punti, sei in meno della coppia seconda, risalendo al comando nella fase finale della corsa – nelle prove di regolarità la penalità più bassa equivale al minor numero di punti accumulati e , di conseguenza, al trionfo . Con un totale di 54 punti Ivo Tavares/João Paulo Martinho hanno concluso al settimo posto. Il sesto round del Campionato Portugal New Energy si svolgerà nella capitale portoghese, con l’Eco Rally Lisboa, l’1 e 2 novembre, penultima gara della stagione.