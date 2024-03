Stellantis e Leapmotor produrranno auto in Polonia: Mirafiori a bocca asciutta

Arrivano ancora brutte notizie per il sito produttivo di Mirafiori. Nelle scorse settimane si era diffusa la notizia che in futuro nello stabilimento piemontese di Stellantis si sarebbero potuto produtte alcune auto low cost del marchio cinese Leapmotor ma a quanto pare le cose non andranno così. Nelle scorse ore infatti si è diffusa la notizia che la casa cinese e il gruppo di Carlos Tavares hanno scelto la Polonia per produrre le loro auto insieme.

Niente Leapmotor per Mirafiori: la casa cinese produrrà auto in Polonia insieme a Stellantis

Leapmotor produrrà la sua minicar elettrica T03 presso lo stabilimento Stellantis di Tychy. Ricordiamo che solo pochi mesa fa il gruppo automobilistico di Carlos Tavares ha investito 1,5 miliardi di euro per acquistare una grossa quota della casa cinese. La notizia è stata riportata dalla Reuters che cita fonti vicine alle due aziende. Dunque la notizia dovrebbe essere abbastanza sicura. La produzione dovrebbe essere avviata nel secondo trimestre del 2024.

Non si partirà da zero ma si tratterà di kit che Leapmotor manda direttamente dalla Cina parzialmente assemblati e che poi saranno rifiniti in Polonia. Doccia fredda per Mirafiori che dunque continua a non trovare una soluzione per garantire in futuro la piena produzione. Al momento infatti la scarsa domanda per la Fiat 500e e per le Maserati non fa dormire sonni sereni ai dipendenti dello stabilimento e ai sindacati.

A questo punto per Mirafiori svanita la possibilità di un arrivo di Leapmotor si punta tutto sulla Fiat 500 termica che potrebbe garantire da sola circa 175 mila unità all’anno. In questa maniera lo stabilimento tornerebbe a superare le 200 mila unità prodotte all’anno. Ovviamente non escludiamo che alla fine possano esserci altre soluzioni per il sito produttivo del gruppo Stellantis che al momento non vive il momento migliore della sua storia.