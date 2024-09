Leapmotor, i piani futuri per l’Europa e le anticipazioni sul prossimo modello

Leapmotor è stato per lungo tempo un nome sconosciuto. Adesso sembra entrato tra i brand più chiacchierati, soprattutto per l’ingresso in Stellantis e per l’arrivo imminente dei suoi modelli in Europa. Tutto merito della spinta data dall’accordo strategico con Stellantis, siglato all’inizio dell’anno.

Per il brand cinese si sono aperte, infatti, nuove e promettenti prospettive. L’azienda di Hangzhou, con appena 9 anni di storia alle spalle, si appresta a fare il suo ingresso nel mercato europeo con due modelli già lanciati e un terzo in arrivo.

Il nuovo modello, chiamato ufficialmente Leapmotor B10, sarà presentato nelle prossime settimane. Stellantis aveva investito all’inizio di questa avventura 1,5 miliardi di dollari non solo per acquisire la tecnologia di Leapmotor, ma anche per garantirsi i diritti esclusivi di commercializzazione del marchio in Europa. Tutti i veicoli Leapmotor che vedremo in Europa saranno venduti attraverso la rete di concessionari di Stellantis.

I primi showroom sono già operativi in Spagna, a Madrid e Navarra, gli ordini sono aperti e le consegne ormai prossime. Leapmotor sta puntando su mercati e segmenti molto diversificati. Il Leapmotor T03 è una city car compatta da 3,62 metri, progettata per competere con modelli come la Dacia Spring, è già disponibile. Con 95 cavalli di potenza e una batteria da 37,3 kWh, offre un’autonomia di 265 chilometri, a partire da 20.110 euro.

Il Leapmotor C10, un SUV di medie dimensioni, sfida rivali del calibro della Tesla Model Y. Con i suoi 4,74 metri di lunghezza, il C10 può vantare fino a 218 cavalli e un’autonomia di 420 chilometri, con un prezzo base di 36.400 euro.

Leapmotor si prepara a lanciare il terzo componente della sua gamma. Il B10 sarà un modello cruciale, atteso in Europa entro pochi mesi e svelato ufficialmente al Salone di Parigi di ottobre. Le prime immagini mostrano un SUV elettrico con piattaforma Leap 3.5, l’ultima evoluzione tecnologica del brand. Sembra che si collochi nel segmento dei C-SUV ed è un modello del tutto inaspettato: fino a un anno fa non faceva parte del piano di lancio del brand nel 2023. Avrà un prezzo stimato tra i 100.000 e i 150.000 yuan, equivalenti a circa 12-19mila euro, prezzi che in Europa saranno ben più elevati.