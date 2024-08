Leapmotor C10, il SUV cinese può rivaleggiare con BMW e Tesla?

Lo abbiamo già raccontato, la Leapmotor C10 rappresenta una delle prime vetture del produttore cinese (supportato da Stellantis) ad approdare sul mercato europeo. Questo SUV di medie dimensioni è stato presentato all’IAA nell’autunno 2023 e sarà disponibile in Germania a partire da settembre. L’arrivo in Europa, però, non vuole rappresentare un esordio “ovattato” ma qualcosa di importante e clamoroso.

I primi video dei test sono già stati pubblicati, e in attesa delle prove su strada di questa nuova arrivata, ci sono già diverse impressioni all’estero che ne fanno una concorrente agguerrita di marchi importanti e affermati.

Con una lunghezza di 4,73 metri e un’altezza di 1,68 metri, la Leapmotor C10 è paragonabile per dimensioni a modelli come la BMW iX3, la Tesla Model Y e Opel Mokka. Al momento, il SUV è disponibile solo con un motore elettrico da 231 CV (e 320 Nm per la coppia) posizionato sul retro, senza opzioni disponibili per una trazione integrale.

In Cina è disponibile anche una versione con un motore a benzina da 1,6 litri come generatore per l’elettricità, ma non sarà proposta in Europa. Due canali YouTube in particolare hanno già testato la C10 e ci sono i presupposti per farne una concorrente per Tesla e persino BMW. Non è ancora chiaro se entrambe le versioni elettriche con autonomia diversa (standard o estesa) saranno lanciate in Germania. Per essere al pari di altri grandi marchi, si ipotizza che la C10 arriverà solo in versione “extended range”.

Stellantis ha dichiarato un’autonomia ufficiale di 420 km secondo lo standard WLTP, riferita probabilmente alla versione “estesa”. ICA menziona un’autonomia di 450 km per la versione superiore. La versione base potrebbe raggiungere circa 350 km, un valore però insufficiente per un SUV di fascia media. Con corrente continua, dovrebbero volerci circa 30 minuti per passare dal 30 all’80 percento di carica. Se la capacità netta della batteria è di 70 kWh, questo si traduce in una velocità di ricarica di soli 1,2 kWh al minuto, accettabile in realtà per un’auto da città.

I tester descrivono la C10 come una vettura familiare spaziosa, con una qualità costruttiva elevata e prezzi competitivi. Il prezzo netto potrebbe avvicinarsi a 16.500 euro, con un prezzo finale molto più elevato in un mercato come quello tedesco. I prezzi ufficiali, però, non sono ancora stati rivelati.

Le modalità di trasmissione sono selezionabili tramite una leva sul piantone dello sterzo che, come nella Tesla Model 3, appare piuttosto scomodo nelle curve strette. Lo spazio per i passeggeri posteriori è abbondante, in linea con le preferenze del mercato cinese, ma con capacità del bagagliaio di soli 370 litri. In confronto, la BMW iX3 offre 510 litri e la Tesla Model Y ne ha addirittura 854. Un altro aspetto criticato è la possibilità di abbattere gli schienali solo con un rapporto 60:40, anziché il più versatile 40:20:40. Però, le prestazioni del motore sarebbero adeguate, sebbene non sportive, come ci si potrebbe aspettare da un motore da 231 CV.

È importante notare che la C10 potrebbe ottenere le cinque stelle nel crash test EuroNCAP, e il supporto di Stellantis nel lancio del modello sul mercato dovrebbe ispirare fiducia su questo elemento. Se la C10 verrà proposta a circa 45.000 euro potrebbe essere competitiva rispetto alla Model Y nella sua versione base o alla versione di lusso della Mokka elettrica.