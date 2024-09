Peugeot TotalEnergies firma il suo miglior risultato stagionale alla 6 Ore del Fuji

Dopo una gara difficile ad Austin e una qualifica senza ritmo al Fuji Speedway, il Team Peugeot TotalEnergies è riuscito a invertire la tendenza per portare le sue due Peugeot 9X8 2024 nella top ten e firmare il suo miglior risultato della stagione davanti a 65.800 tifosi.

Dopo una gara difficile ad Austin il Team Peugeot TotalEnergies è riuscito a invertire la tendenza a Fuji

Grazie alla loro esperienza, Loïc Duval (Peugeot 9X8 #94) e Jean-Eric Vergne (PEUGEOT 9X8 #93) sono riusciti ad evitare il caos del secondo round per raggiungere la top ten. Partito dalla 18a posizione sulla griglia, Loïc Duval ha guadagnato undici posizioni e Jean-Eric Vergne ha guadagnato sei posizioni nella prima ora di gara.

Nel traffico, il loro secondo turno è stato più difficile e, dopo due ore e tre quarti di intenso sforzo su una pista riscaldata a più di 40°C, hanno ceduto il volante della Peugeot 9X8 a Paul di Resta e Nico Müller che non si sono arresi rimanendo tra i primi 15. A 90 minuti dalla bandiera a scacchi, un’ultima Safety Car ha raggruppato il gruppo Hypercars. Le Peugeot 9X8 #94 e #93 erano allora in 11a e 13a posizione, con Stoffel Vandoorne e Mikkel Jensen ora al comando.

“Sapevamo che si sarebbe deciso alla fine della gara “, ammette Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport. “Abbiamo mantenuto le gomme nuove per l’ultimo stint e ha funzionato. È stata una gara piena di colpi di scena, con non poche collisioni, Full Course Yellow e Safety Car. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto anche se ci manca ancora un po’ di ritmo. Forse non avevamo la macchina più performante, ma sapevamo come sfruttarla al meglio con la nostra strategia. Alcuni dei nostri piloti hanno avuto periodi difficili dovendo portare le gomme molto lontano per ottenere un ottimo risultato di squadra di cui sono molto orgoglioso, e questo a tutti i livelli della squadra. È stata dura dopo Austin, la gara non è stata facile da preparare, premia l’impegno di tutti, sono molto contento di questo risultato.”

Il #93 ha tagliato il traguardo al 4° posto, a soli 3.525 secondi dal podio. La #94 si è classificata all’8° posto, a otto millesimi di secondo dal 7° posto. Le due “Leonesse” hanno guadagnato 10 posizioni ciascuna in classifica durante le 6 ore di gara. Abbastanza per rimotivare il Team Peugeot TotalEnergies prima dell’ultimo appuntamento della stagione in Bahrein (2 novembre).

Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport: “Le due Peugeot 9X8 sono arrivate al traguardo della 6 Ore del Fuji, con la #93 che è arrivata a pochi passi dal podio. Ciò segna un progresso molto significativo rispetto alle gare precedenti e premia il Team Peugeot TotalEnergies che, visti gli sforzi e gli investimenti personali, ha davvero meritato questo risultato. Abbiamo avuto un’ottima strategia per le gomme che ha fatto la differenza mantenendo le gomme nuove per la fine della gara. Questo risultato è motivo di gioia per gli appassionati del marchio Peugeot ed è la nostra più grande ricompensa. Oggi i nostri autisti si sono divertiti molto a guidare i nostri due 9X8 che hanno funzionato come un orologio.”

Mikkel Jensen (Peugeot #93): “È stata una grande battaglia in pista e stavo spingendo forte per rimanere nel giro di testa, non avevo idea della mia posizione! Ho superato l’Alpine, le mie gomme erano finite, ma ho continuato con lo stesso ritmo. Sono molto contento di questo 4° posto, è un ottimo risultato per il Team Peugeot TotalEnergies. »

Stoffel Vandoorne (Peugeot 9X8 #94): “Una gara complicata, con molti incidenti in pista, numerose interruzioni… Loïc è partito alla grande e questo ci ha messo sulla strada giusta. Poi a volte siamo stati un po’ sfortunati con alcune Safety Car, ma nel complesso questo 8° posto resta un buon risultato in questo campionato iper competitivo. È un grande giorno per la squadra.”