Fiat 126, sognare è gratis: quella versione elettrica della piccola icona italiana

È tempo di parlare di una (piccola) leggenda. La Fiat 126 è forse la prima auto o l’auto della scuola guida di milioni di italiani, almeno di baby boomer, di coloro che hanno vissuto gli anni Settanta. Ma generazione “giusta” o meno, chi non conosce la Fiat 126? L’iconica utilitaria che ha accompagnato generazioni di italiani per decenni è indimenticabile quasi quanto la mitica 500.

La deliziosa italiana riesce ancora oggi a strappare un sorriso a chi la vede sfrecciare, anche se ormai si tratta di un vero e proprio pezzo da collezione. Oggi, la Fiat 126, di fatto, si può ammirare solo in musei e mostre, e qualche raro esemplare, magari perfettamente conservato, si avventura ancora per le strade, brillando come un gioiello.

La Fiat 126 potrebbe incredibilmente tornare, in una veste completamente rinnovata. C’è infatti un progetto in corso che punta a farla rivivere sotto forma di auto elettrica. Avete mai sentito parlare del progetto grafico chiamato Fiat 126 Vision? Vale la pena parlare di questo bel sogno, rimanendo in tema di novità (anche e soprattutto) elettrificate, come ormai tutte quelle in arrivo da Fiat.

Il progetto della 126 elettrica del 2020 porta la tradizione a incontrarsi con l’innovazione tecnologica. A prima vista, la Fiat 126 Vision ha richiamato fortemente l’aspetto della storica 126, ma con dimensioni più generose e un design decisamente moderno. Sul frontale spiccano i simpatici fari quadrati a LED che donano al veicolo un look accattivante.

Anche il posteriore mantiene una linea familiare, ma con una grande novità: un portellone completamente apribile. Per chi ricorda bene, qui, un tempo, si trovava il motore, ma oggi ci sarebbe spazio per i bagagli.

Dotata di un motore elettrico, la nuova Fiat 126 sarebbe capace di unire la praticità di una city car con un design accattivante. Sebbene ancora non siano state rilasciate informazioni dettagliate sulle sue caratteristiche tecniche o sul suo eventuale arrivo sul mercato, il progetto ha da tempo catturato l’attenzione degli appassionati. In tanti, soprattutto ora che si chiedono auto elettriche low cost, magari compatte, vedrebbero con entusiasmo l’arrivo della Vision 126. La rinascita della Fiat 126, sotto forma di questa auto elettrica, potrebbe segnare un ritorno al futuro davvero emozionante.