Buon compleanno Fiat 500, 67 anni di storia per la piccola italiana

Correva l’anno 1957, la celebre Fiat 500 veniva presentata al pubblico proprio il 4 luglio. La piccola italiana, infatti, celebra oggi il suo 67esimo compleanno. Il design della vettura, forse tra le più famose al mondo, ha conquistato tutti da una parte all’altra del globo. La Fiat 500 è arrivata con un design diventato in breve tempo iconico, rappresentativo della gioia di vivere e della semplicità frutto di un’idea tutta italiana e, soprattutto, della Fiat.

Anche senza il logo, il nome o la bandiera, la 500 sarebbe comunque riconoscibile praticamente ovunque per il suo design iconico e lo spirito racchiuso in essa. Il 4 luglio resta dunque una data storica per Fiat, segna la nascita di un mito. Il piccolo capolavoro ha rappresentato il genio italiano in Europa e l’essenza di quella che viene conosciuta come la Dolce Vita (prendendo il termine direttamente dal mondo cinematografico).

La Fiat 500 è stata progettata da Dante Giacosa, pensata per essere un’auto compatta ed economica per tante persone. Per questo “concept” la 500 è rapidamente un simbolo della ripresa economica italiana del dopoguerra. Il design di Giacosa ottenne un immediato successo, diventando in poco tempo un simbolo della creatività italiana. Oggi, questo lascito rimane inalterato.

Nel corso di questi 67 anni, la Fiat 500 è stata trasformata ed è cambiata nel corso delle sue tre generazioni. La prima, negli anni Sessanta, era sinonimo di mobilità e libertà, praticamente un fenomeno culturale che ha sospinto la crescita di un marchio. Con la seconda generazione, lanciata nel 2007, la Fiat 500 ha portato questo stile inconfondibile nel mondo delle city car, diventando ancora una volta un’icona di moda globale. Nel 2020 è arrivata la terza generazione, con la 500e, che ha rivoluzionato il modello, offrendo un mix di fascino, innovazione e tecnologia.

Dal suo debutto nel 1957, sono state vendute oltre 7,5 milioni di Fiat 500 nel mondo, consolidando il suo status di veicolo iconico attraversando diverse generazioni di automobilisti. Il segreto del suo successo globale risiede nella sua evoluzione, restando fedele alla sua identità originaria.

La prossima Fiat 500 Ibrida, la cui uscita è prevista tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. L’ibrida sarà prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori a Torino. Il modello ibrido affiancherà l’apprezzata Fiat 500e, anch’essa sviluppata, progettata e realizzata a Mirafiori. Attualmente, la 500e è disponibile in tutto il mondo ed è venduta in ben 48 paesi. La nuova Fiat 500e, inoltre, ha ottenuto ben 43 premi internazionali in 10 Paesi diversi.