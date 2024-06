Fiat Grande Panda: svelate le prime immagini del nuovo modello

FIAT ha svelto da pochi minuti le prime immagini della nuova Fiat Grande Panda, la prima nata della nuova famiglia ispirata alla Panda degli anni ’80, un veicolo familiare compatto che soddisfa le esigenze dei clienti di tutto il mondo.

La nuova Fiat Grande Panda è il primo modello della nuova gamma globale basata sulla nuova smart car

Con oltre un secolo di storia, la FIAT è una delle più antiche case automobilistiche ancora attive e un marchio veramente globale che celebra quest’anno il suo 125° anniversario. La storia di FIAT è costellata di successi, record, leadership e portata globale, con il marchio sempre attento ai suoi clienti. In occasione di questo importante anniversario, FIAT presenta la nuova Grande Panda e offre ai suoi clienti in tutto il mondo un nuovo modello globale ideale per le famiglie e l’ambiente urbano contemporaneo.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO Global di Stellantis, ha dichiarato: “Il modo migliore per celebrare i 125 anni di FIAT è iniziare a scrivere le prime pagine del nostro futuro, a partire dalla nuova Fiat Grande Panda. Progettata a Torino, in Italia, presso il “Centro Stile”, la nuova creazione della FIAT incarna i valori del suo predecessore. Questa vettura compatta si basa su una piattaforma globale, offrendo al marchio l’opportunità di espandere la sua portata globale. Con la Grande Panda, la FIAT inizia ora la sua transizione verso piattaforme comuni globali che coprono tutte le regioni del mondo, offrendo così i vantaggi ai suoi clienti in tutto il mondo. La Grande Panda, infatti, si adatta perfettamente alle famiglie e alla mobilità urbana di ogni Paese… una vera FIAT! »

La Fiat Grande Panda è la prima novità della famiglia e sarà seguita dal lancio di un nuovo veicolo ogni anno fino al 2027. La nuova serie di modelli è stata pensata per conquistare le strade del mondo e completare la gamma del marchio. Il progetto innovativo di FIAT è quello di produrre veicoli sulla stessa piattaforma globale e multi-energia STLA Smart, adatta a tutte le regioni del mondo, consentendo al marchio di progettare molti veicoli diversi e soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo.

Progettata in Italia, al Centro Stile di Torino, la Fiat Grande Panda si distingue dagli altri veicoli del segmento B per la sua compattezza unica, misurando appena 3,99 metri di lunghezza — sotto la media del segmento di 4,06 m — e presenta linee pulite e ben ottimizzate. abitabilità grazie al suo volume compatto. Il nuovo modello FIAT può trasportare cinque persone ed è perfetto per la comoda vita familiare e la mobilità urbana contemporanea. Con l’obiettivo di trasmettere forza e originalità, il volume appare robusto e strutturato. Il design è dinamico e offre una forte personalità grazie alle linee del profilo pronunciate. La Grande Panda è stata progettata per proiettare il marchio nel futuro con un uso innovativo e intelligente dello spazio, una personalità dinamica e caratteristiche sorprendenti.

La nuova Fiat Grande Panda sfoggia un look esterno unico con una sottile combinazione di linee strutturate e superfici morbide e audaci che mettono in risalto i passaruota predominanti. Inoltre, il DNA italiano della nuova Fiat Grande Panda diventa evidente attraverso il suo design iconico e anticonformista, sinonimo di bellezza. Questo veicolo familiare compatto è offerto con una vivace tavolozza di colori della carrozzeria, uno dei quali sarà il giallo.

Il frontale è caratterizzato da un volume compatto dalla personalità nuova e distintiva. Linee orizzontali definiscono il carattere della griglia anteriore che incorpora una caratteristica firma LED. La presenza di una piastra protettiva sulla parte inferiore della calandra contribuisce a enfatizzare un look deciso. Inoltre, per completare la firma luminosa unica, le luci di marcia diurna si trasformano in luci lampeggianti e illuminano determinati pixel per formare una forma orizzontale.

Ai lati, la silhouette della Fiat Grande Panda ricorda quella della Panda degli anni ’80, con il suo aspetto inconfondibile e sicuro di sé. Le linee della carrozzeria sono ben definite ed evidenziate dalle barre del tetto longitudinali. In omaggio alla classica Panda 4×4, le lettere Panda sono stampate in tre dimensioni direttamente nella carrozzeria, nella parte inferiore delle porte.

Nella parte posteriore, il carattere della nuova Grande Panda è assicurato dai passaruota prominenti, dal lunotto con spoiler incorporato e dai proiettori posteriori 3D. La sua linea conferisce alla Grande Panda grande stabilità oltre ad un feeling protettivo.

Il logo Panda è direttamente integrato in tre dimensioni nella carrozzeria in corrispondenza del portellone. Questa originalità è ancora una volta un omaggio al design della Panda originale degli anni ’80. Infine, per valorizzare il tema anni ’80 abbinato ad uno stile futuristico, i cerchi in lega da 17 pollici presentano un design ad X stilizzato e accattivante.

Con una reinterpretazione del design Panda degli anni ’80 e una visione futuristica, la Fiat Grande Panda sta dando forma al futuro adesso. Incarna la ricerca del marchio di fornire ai propri clienti in tutto il mondo un’auto unica che esprima tutti i suoi valori attraverso il suo design distintivo.