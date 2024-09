Jeep Avenger elettrico, la difficile strada per Stellantis in Corea

Stellantis punta a una ripresa dei profitti nella Corea del Sud con il lancio dell’Avenger, il veicolo che, in allestimento elettrico, funge da prodotto strategico per Jeep. L’utilizzo di batterie cinesi e l’autonomia limitata del modello rappresentano delle sfide comunque considerevoli, specie per la concorrenza agguerrita per Stellantis.

Jeep è il marchio principale per Stellantis in Corea del Sud, ma ha visto un notevole calo nelle vendite negli ultimi anni, a causa della crescente competizione nel mercato locale dei veicoli importati. Il gruppo industriale, ovviamente, spera che l’Avenger possa rivoluzionare la situazione, ma un lancio poco tempestivo potrebbe ostacolare il marchio nel recupero delle vendite. In effetti, il sentiment dei consumatori riguardo ai veicoli elettrici, in particolare quelli con batterie di origine cinese, non mostra segni di miglioramento imminente.

L’Avenger monta un pacco batteria da 54 kWh fornito a Stellantis dalla cinese CATL, con un’autonomia di 292 chilometri per carica, nettamente inferiore a quella dei principali competitor, come l’EV3 di Kia, che supera i 500 chilometri. Entrambi i modelli presentano dimensioni simili. Il prezzo dell’Avenger varia tra 52,9 milioni di won (circa 38mila euro) e 56,4 milioni di won (circa 35mila euro), mentre l’EV3 più economica di Kia è proposta a 42 milioni di won, poco più di 28mila euro.

L’EV3 utilizza una batteria prodotta localmente da LG Energy Solution. Negli ultimi tempi, i consumatori tendono a esaminare attentamente le specifiche delle batterie prima di acquistare un veicolo elettrico, e non può stupire data la recente “rivoluzione” del settore. Inoltre, rischi e incidenti hanno allarmato molti potenziali clienti. La paura nei confronti delle batterie cinesi utilizzate da Stellantis, dopo diversi inconvenienti e incendi balzati ala cronaca nazionale, è aumentata notevolmente.

Molti restano i dubbi sul possibile successo dell’Avenger in Corea, poiché un numero sempre minore di clienti è disposto a considerare veicoli elettrici con batterie non coreane. Nel 2023, Stellantis Korea ha riportato vendite per 207,1 miliardi di won, con una diminuzione del 64% rispetto all’anno precedente. Anche l’utile operativo ha subito un drastico calo, scendendo a 4,4 miliardi di won, con un decremento dell’80%. Le vendite di Jeep sono diminuite del 37%, a causa del crescente interesse dei consumatori per i marchi di lusso tedeschi e per le case automobilistiche nazionali, come Hyundai e Kia.

Anche se CATL è riconosciuta come il più grande produttore di batterie al mondo, i consumatori coreani, generalmente, preferiscono veicoli elettrici equipaggiati con batterie coreane. Il potenziale di ripresa per Stellantis Korea è incerto, ma il deterioramento del sentiment verso i veicoli elettrici e la crescente concorrenza delle case automobilistiche locali complicano le prospettive di espansione dell’azienda.

Bang Sil, direttore generale di Stellantis Korea, ha delineato la strategia dell’azienda, mirata a ristabilire la fiducia dei clienti. Non si tratterà solamente di un’espansione aggressiva delle vendite.