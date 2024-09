Stellantis, accordo con Lotte Energy sulla fornitura di rame per le batterie

Lotte Energy Materials Corporation (LEMC), società della Corea del Sud ha siglato un accordo per diventare il fornitore esclusivo di fogli di rame per il primo impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici (EV) della StarPlus Energy LLC, attualmente in costruzione nello stato dell’Indiana, negli Stati Uniti. StarPlus Energy è una joint venture tra il gruppo Stellantis e il produttore sudcoreano di batterie Samsung SDI Company.

La joint venture (JV) promossa da Stellantis e Samsung prevede di completare la costruzione dell’impianto di realizzazione di batterie, una gigafactory in una parola, entro il primo trimestre del 2025, con una capacità produttiva annuale di 33 GWh di batterie.

Inoltre, la joint venture sta realizzando un secondo impianto in Indiana con una capacità produttiva analoga, la cui conclusione è prevista per il 2027. I due partner stanno investendo un totale di 6,4 miliardi di dollari in questi progetti. Così, sosterranno la strategia di elettrificazione di Stellantis nella seconda metà del decennio e porteranno alla creazione di 2.800 nuovi posti di lavoro.

La lamina di rame ad alta resistenza, un sottile strato che riveste l’anodo delle batterie agli ioni di litio, è cruciale. Si tratta, infatti, di garantire la sicurezza e l’elevata densità energetica delle batterie ricaricabili. Si ritiene che Lotte Energy, uno dei principali produttori di lamina di rame in Corea del Sud, sia stata l’unica azienda a superare i rigorosi test di qualità imposti da StarPlus Energy, test che possono durare fino a un anno.

Samsung, l’altro grande soggetto della JV con Stellantis, è al momento il terzo produttore di batterie della Corea del Sud. Il primo impianto di batterie negli Stati Uniti si servirà dell’aiuto di Lotte Energy. I fogli di rame di Lotte Energy rappresentano un materiale chiave nelle batterie agli ioni di litio. Tali fogli, noti anche come elecfoil, è un foglio sottile che circonda l’estremità negativa di una batteria agli ioni di litio, chiamata anodo.

La joint venture Samsung SDI-Stellantis prevede di anticipare il lancio del suo primo stabilimento di batterie negli Stati Uniti alla fine di quest’anno. Si prevede, dunque, che Lotte Energy recupererà gli utili solo più avanti nel corso dell’anno. O almeno, è quello che si auspica, dato anche l’attuale rallentamento del settore dei veicoli elettrici.