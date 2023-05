 Stellantis e LG Energy implementano piani di emergenza per l’impianto di batterie in Canada

Stellantis e LG Energy Solution stanno implementando “piani di emergenza” relativi a un investimento di oltre 5 miliardi di dollari canadesi (3,7 miliardi di dollari) in un impianto di batterie in Canada perché il governo federale non ha mantenuto le sue promesse, ha detto venerdì un portavoce del gruppo automobilistico. “Ad oggi, il governo canadese non ha rispettato quanto concordato, quindi l’azienda di Carlos Tavares e LG Energy Solution inizieranno immediatamente ad attuare i loro piani di emergenza”, ha dichiarato Stellantis in una breve dichiarazione via e-mail, senza elaborare.

Il governo non mantiene le promesse: Stellantis e LG Energy Solution stanno implementando “piani di emergenza” per la Gigafactory in Canada

LGES e Stellantis hanno annunciato l’investimento lo scorso anno per creare un impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici domestico su larga scala in Canada. All’epoca, il ministro canadese per l’innovazione Francois-Philippe Champagne descrisse l’accordo, che includeva circa 1,48 miliardi di dollari da LGES e contributi non divulgati dai governi federale e provinciale, come il più grande mai realizzato nel settore automobilistico canadese.

Un portavoce di Champagne ha dichiarato venerdì che “l’industria automobilistica è cruciale per l’economia canadese e per le centinaia di migliaia di lavoratori canadesi”. “Continuiamo a negoziare in buona fede con i nostri partner. La nostra massima priorità è e rimane ottenere l’affare migliore per i canadesi”, ha affermato il portavoce.

In precedenza, il ministro delle finanze Chrystia Freeland aveva affermato che il Canada stava avendo “buone discussioni” con Stellantis, dopo che un giornale aveva riferito che la casa automobilistica stava cercando sussidi governativi migliori di quelli originariamente offerti da Ottawa. “Come squadra del governo federale stiamo lavorando molto, molto duramente su Stellantis, siamo molto, molto concentrati su di esso”, ha detto Freeland ai giornalisti durante una telefonata dopo gli incontri con i partner del G7 in Giappone.

Stellantis sta minacciando di staccare la spina dall’impianto di batterie a meno che il suo accordo con il governo non venga migliorato come quello che Volkswagen ha ricevuto quest’anno, secondo quanto riportato venerdì dal quotidiano Toronto Star, citando fonti anonime. Toronto Star ha affermato che Stellantis ha iniziato a cercare un accordo migliore in Canada poco dopo che l’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, che offre 369 miliardi di dollari di sussidi per veicoli elettrici e altre tecnologie pulite, è diventato legge lo scorso anno.

Stellantis

L’accordo del Canada con Volkswagen per una gigafabbrica di batterie, annunciato quest’anno, è il più grande investimento singolo mai realizzato nella catena di fornitura di veicoli elettrici del paese. Il governo federale si è impegnato a fornire fino a 13,2 miliardi di dollari canadesi in crediti d’imposta sulla produzione fino al 2032, mentre la più grande casa automobilistica europea sta investendo fino a 7 miliardi di dollari canadesi per costruire lo stabilimento di St. Thomas, Ontario.

Il Canada, sede di un vasto settore minerario per minerali tra cui litio, nichel e cobalto, sta cercando di corteggiare le aziende coinvolte a tutti i livelli della catena di fornitura di veicoli elettrici tramite un fondo multimiliardario per la tecnologia verde mentre il mondo cerca di ridurre le emissioni di carbonio.