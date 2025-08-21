in Jeep

Jeep Gladiator: forte riduzione dei prezzi in un mercato importante

Prezzi significativamente ridotti per la gamma di Jeep Gladiator 2026 in Canada

Il marchio Jeep adotta misure coraggiose per l’anno modello 2026, annunciando oggi una significativa riduzione dei prezzi di partenza per l’intera gamma di pick-up di medie dimensioni Jeep Gladiator in Canada. Con un risparmio sul prezzo di vendita consigliato dal produttore (MSRP) fino a 11.400 dollari rispetto ai modelli del 2025, il nuovo posizionamento dei prezzi riflette il costante impegno di Jeep nel riorientare e offrire ai clienti canadesi valore e capacità eccezionali.

  La gamma Gladiator 2026 continua a offrire libertà di scelta con Sport S, Willys, l’unico modello del marchio con certificazione Desert Rated, Mojave e il modello Trail Rated Rubicon: una gamma di opzioni adatte a ogni avventura. “Riducendo i prezzi di vendita consigliati fino a 11.400 dollari, stiamo rendendo la Jeep Gladiator più accessibile che mai per i clienti canadesi”, ha dichiarato Jeff Hines, Presidente di Stellantis North America per il Canada.

“Questo audace riposizionamento per l’anno modello 2026 è una forte dichiarazione del nostro impegno nel fornire un valore eccezionale, senza compromettere le leggendarie capacità, l’autenticità o il design inconfondibile del Gladiator, che stabilisce il punto di riferimento tra i pick-up di medie dimensioni”. Jeep Gladiator continua a essere leader come unico pick-up open-air del settore, combinando un design iconico con capacità robuste e un’impareggiabile capacità di traino 4×4 massima fino a 3.492 kg (7.700 libbre) e il miglior carico utile della categoria fino a 782 kg.

In Canada, la Jeep Gladiator 2026 sarà disponibile in diverse versioni, con prezzi che includono la destinazione e i costi aggiuntivi. La gamma parte dalla Sport S, proposta a 52.290 dollari, seguita dalla Willys a 57.290 dollari. Salendo di livello si trovano la Mojave e la Rubicon, entrambe offerte a 67.290 dollari, mentre le versioni più ricche, la Mojave X e la Rubicon X, raggiungono i 78.585 dollari. La gamma Jeep Gladiator 2026 è disponibile per l’ordine ora e arriverà presso i concessionari entro la fine dell’anno.

