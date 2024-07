Jeep Avenger 4xe intraprende un emozionante tour attraverso l’Europa

Dopo la sua anteprima mondiale a Francoforte, la Jeep Avenger 4xe farà ora un roadshow attraverso l’Europa. Questo tour prevede cinque tappe varie e dinamiche in altrettante importanti città europee e in concomitanza con cinque prestigiosi eventi. La vettura di Jeep che sta per essere lanciata ufficialmente, è progettata per attrarre un vasto pubblico e sottolineare l’impareggiabile tradizione di Jeep come leader globale nel settore dei SUV. Questa iniziativa promette di portare più divertimento, più libertà e più Vendicatori nelle strade.

Jeep Avenger 4xe farà il giro di cinque grandi città europee, facendo tappa in eventi rinomati come il Grand Pavois e il Car Fest

Intitolata “Adventure On The Road“, la Jeep Avenger 4xe viaggerà attraverso il Regno Unito, Italia, Spagna e Francia e debutterà in vari ambienti avventurosi. Questo speciale roadshow inizierà in Germania nell’ambito del Mash Festival, che si svolgerà dal 2 al 4 giugno. Agosto si svolgerà nella capitale bavarese. In qualità di partner di Red Bull Germania, l’Avenger 4xe sarà in mostra allo spettacolare Red Bull Pool Drop.

I cinque diversi eventi (oltre a Monaco, il Grand Pavois in Francia, il Car Fest in Gran Bretagna, Autobello in Spagna e Varazze Surf in Italia) riflettono il concetto della Jeep Avenger 4xe: si rivolge a un vasto pubblico. Appassionati di attività all’aria aperta, appassionati di sport e proprietari di veicoli a quattro ruote motrici che cercano un prodotto distintivo e apprezzano anche la trazione aggiuntiva e la sicurezza della trazione integrale.

La Jeep Avenger 4xe brilla nei tour da città a città con il suo design robusto con funzionalità ampliate, inclusi ganci di traino posteriori, portapacchi per opzioni di carico aggiuntive e interni speciali. Elementi protettivi come i paraurti antigraffio e un adesivo opaco sul cofano anteriore per ridurre i riflessi del sole ne migliorano ulteriormente la robustezza esterna. All’interno, la Jeep offre sedili lavabili e resistenti e caratteristiche di comfort innovative.

Elementi di design degni di nota includono pneumatici M+S standard e pneumatici fuoristrada opzionali su cerchi neri per una migliore trazione. L’Avenger 4xe è alimentato da un propulsore ibrido da 48 volt e da una tecnologia di trazione integrale ed è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 6 velocità che offre prestazioni ed efficienza. L’Avenger 4xe raggiunge una velocità massima di 194 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 9,5 secondi.

La nuova sospensione posteriore multi-link di Jeep Avenger 4xe, progettata per una migliore mobilità dell’asse posteriore, garantisce anche maggiore comfort e prestazioni su terreni accidentati. Il propulsore combina un motore a combustione interna da 100 kW (136 CV) con due motori elettrici da 21 kW che azionano entrambi gli assi e forniscono un’impressionante coppia di 1.900 Newton metri alle ruote posteriori grazie al riduttore (22,7:1) accoppiato alla parte posteriore.

La funzione Selec-Terrain di Jeep Avenger 4xe consente di scegliere la modalità giusta per ogni situazione per soddisfare le diverse condizioni durante il tour attraverso l’Europa e successivamente nella vita di tutti i giorni. La modalità Auto offre la trazione integrale solo quando necessario, rendendola ideale per gli spostamenti quotidiani con basse emissioni di CO 2. La modalità Neve migliora il controllo della stabilità e utilizza la trazione integrale intelligente per una guida invernale sicura.

Per terreni irregolari, la modalità Sabbia e Fango regola i rapporti di cambio e il controllo della trazione. La trazione integrale intelligente viene utilizzata sia in modalità neve che sabbia/fango, che può bloccare la trazione con una distribuzione della coppia fino a 50:50 tra gli assi anteriore e posteriore a velocità inferiori a 30 km/h. La trazione integrale si attiva a richiesta tra i 30 e i 90 km/h. La modalità Sport massimizza la potenza e la coppia del sistema 4xe, ulteriormente potenziate dall’E-Boost sulle ruote posteriori.