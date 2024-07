Stellantis, la concorrenza nel mercato delle auto elettriche in Corea del Sud

Secondo dati e funzionari che monitorano il settore automobilistico in Corea del Sud, è evidente come si stia intensificando la competizione tra le case automobilistiche per dominare il crescente mercato dei veicoli elettrici compatti. Secondo il governo coreano un numero sempre maggiore di marchi esteri si sta attrezzando e sta adottando strategie e incentivi importanti in questa direzione.

Non mancano sconti e promozioni sul territorio significativi sugli ultimi modelli dei più agguerriti, tra cui Stellantis, BYD e, ovviamente, Kia. Dal governo hanno dichiarato come le case automobilistiche, sia locali che internazionali, stiano concentrando le loro strategie sull’aumento delle vendite di veicoli elettrici più economici, come tattica per colmare un divario globale nel settore.

Tra i concorrenti che si stanno scontrando nel mercato interno in Corea, il SUV compatto EV3 di Kia si distingue per grande competitività in termini di prezzo. A Seoul, i clienti possono acquistare la versione base del veicolo a circa 21mila euro. Kia, infatti, ha ottenuto oltre 10mila pre-ordini di veicoli elettrici nella sua gamma in circa tre settimane e prevede che l’EV3 sarà importante per lo slancio e per la diffusione dei veicoli elettrici in Corea.

A sfidare l’EV3 c’è Stellantis Corea, che gestisce marchi come Peugeot e Jeep. L’azienda sta cercando di espandere la sua presenza riducendo drasticamente i prezzi dei suoi veicoli elettrici per competere con i rivali locali, la già citata Kia e Hyundai. Stellantis, inoltre, ha recentemente deciso di ridurre il prezzo del SUV compatto Peugeot e2008 di ben 14 milioni di won (circa 9mila euro), permettendo ai clienti di acquistare il veicolo per soli 26mila euro. L’azienda offre anche uno sconto del 25% sulla piccola berlina elettrica e-208, vendendola a circa 26,5 mila euro.

Le case automobilistiche stanno adottando politiche decisamente aggressive dato che considerano i veicoli elettrici ancora troppo costosi rispetto alle auto tradizionali con motori a combustione interna o ibridi. Di conseguenza, i clienti mostrano meno interesse per i veicoli elettrici in questo periodo.

In questo contesto, gli addetti ai lavori e gli osservatori in Corea affermano che la strategia di Stellantis Corea arriva con tempismo perfetto, poiché il mercato dei veicoli elettrici compatti ha un enorme potenziale di crescita. Le case automobilistiche di lusso, invece, faticano a favorire l’adozione di massa dei veicoli elettrici a causa dei prezzi elevati (e non stupisce).

“Il mercato delle auto ibride e a benzina è dominato da Hyundai Motor e Kia, quindi i marchi esteri devono espandere la loro presenza nel nascente settore dei veicoli elettrici”, ha affermato un funzionario del settore industriale nazionale. “La mossa di Stellantis Corea è un passo nella giusta direzione”. Anche la cinese BYD è pronta a lanciare per la prima volta in Corea il suo veicolo elettrico nella seconda metà dell’anno. Il Paese, così, si prospetta teatro di altri “scontri” commerciali diretti.