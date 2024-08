Jeep sta pensando di sviluppare un nuovo SUV basato sul Citroen C3 Aircross

Jeep potrebbe proporre al pubblico un nuovo SUV per il mercato indiano basandosi sulla Citroën C3 Aircross. Il marchio nordamericano interno al gruppo Stellantis è deciso a entrare nel segmento entry-level, dove attualmente non ha un modello davvero competitivo, una condizione con cui sta lasciando troppo spazio ai rivali di guadagnare terreno.

Stiamo parlando di scelte che coinvolgeranno mercati ben lontani da quelli nel Continente europeo. Le scelte di Jeep, infatti, vogliono aprire a questa scelta, definibile una “sperimentazione”, in mercati prima di tutto asiatici. Renegade e Avenger, ad esempio, non sono disponibili in India, con un evidente vuoto per il marchio Jeep, eccezione fatta per il Compass. Questa strategia è stata confermata da Shailesh Hazela, il nuovo CEO di Stellantis India, durante un’intervista con la rivista Autocar.

Hazela ha dichiarato: “Siamo posizionati nel segmento su prezzi superiori ai 2 milioni di rupie (circa 21mila euro al cambio attuale). Tuttavia, il mercato si sta orientando verso fasce di prezzo inferiori, scendendo sotto gli 1,7 milioni di rupie (circa 18mila euro). È necessario che anche noi ci posizioniamo in questa fascia”.

L’obiettivo di Jeep è introdurre un SUV compatto in India con un prezzo compreso tra 1,5 e 2 milioni di rupie, ovvero una fascia di prezzo che possa essere assimilabile a quella della clientela in Brasile, con un range dai 18 ai 22mila euro. Questo segmento è attualmente occupato dalla versione base della Jeep Renegade e, in futuro, dall’Avenger, parlando per il mercato brasiliano. Ma i due modelli Jeep, attualmente, risultano troppo costosi per il mercato indiano, che è molto sensibile al prezzo.

Dunque, Jeep India potrebbe sviluppare un modello specifico per il suo mercato, utilizzando la piattaforma Smart Car, una versione economica della CMP impiegata dalla linea C3 di Citroen, come base per questo nuovo SUV. In Brasile, la piattaforma CMP sarà utilizzata per produrre l’Avenger, che diventerà il nuovo modello d’ingresso di Jeep nel paese. È previsto l’utilizzo della stessa piattaforma Stellantis per la seconda generazione della Jeep Renegade, come già confermato da Stellantis.