Jeep continua a guadagnare slancio nel mercato del Regno Unito 

Jeep ha registrato risultati di vendita eccezionali nella prima metà del 2025, continuando a consolidare lo slancio positivo iniziato nel 2024. Secondo gli ultimi dati della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), le immatricolazioni sono aumentate del 76% su base annua rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche la quota di mercato è in aumento, dallo 0,4% allo 0,6% nella prima metà del 2025.

Jeep continua a crescere in modo significativo in UK: le vendite aumentano del 76% nella prima metà del 2025

L’aumento delle vendite ha visto Jeep immatricolare 6.624 unità da inizio anno nel 2025, rispetto alle 3.756 della prima metà del 2024. I risultati positivi giungono in un contesto in cui Jeep continua ad ampliare la sua gamma di prodotti e a rafforzare la sua presenza nel Regno Unito. Sulla scia delle ottime vendite dell’Avenger elettrico, la nuova Jeep Compass arricchisce l’offerta elettrica di Jeep con tre propulsori elettrici e trazione integrale. L’Avenger 4xe completa ora la gamma Avenger, introducendo un innovativo propulsore ibrido e la trazione integrale nell’ambito del premio Auto dell’Anno Europeo 2023.

Jeep ha anche ampliato la sua rete di concessionari, passando da 35 a 50 sedi, con l’intenzione di espanderla ulteriormente nel prossimo anno. Ciò è stato possibile grazie a una proposta commerciale migliorata del marchio, che include il superamento degli obiettivi di crescita. La rete di concessionari ha abbracciato lo spirito Jeep e ora offre test drive di capacità off-road, in collaborazione con la Green Lane Association, in modo che i potenziali clienti possano sperimentare le capacità della loro nuova auto.

Il marchio continua inoltre a coltivare la community Jeep attraverso l’esperienza immersiva di avventure all’aria aperta del Camp Jeep e incoraggiando il “Ducking” nel Regno Unito. L’edizione limitata Avenger 4xe The North Face Edition celebra anche la filosofia del marchio “vai ovunque, fai qualsiasi cosa”, che sta dando i suoi frutti.

Kris Cholmondeley, Amministratore Delegato di Jeep UK, ha commentato i risultati di vendita positivi: “Il marchio Jeep continua a prosperare nel Regno Unito, consolidando l’ottimo slancio registrato lo scorso anno. Continuiamo a offrire prodotti che i nostri clienti desiderano, mantenendo al contempo i nostri punti di forza: essere un marchio che offre libertà e avventura. L’Avenger 4xe e la nuova Compass arricchiranno ulteriormente la nostra gamma, parallelamente alla continua crescita della comunità Jeep nel Regno Unito. Con nuovi modelli entusiasmanti come questi che arrivano negli showroom, siamo fiduciosi che questo slancio positivo continuerà”.