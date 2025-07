Nuova Jeep Compass 4xe introduce interni progettati specificamente per l’uso fuoristrada

Jeep svela ufficialmente i rinnovati interni della nuova Jeep Compass 4xe, introducendo un nuovo approccio al design e alla funzionalità, pensato per distinguere questo modello all’interno dell’intera gamma. Fin dal suo debutto nel 2006, la Jeep Compass ha riscosso un grande successo a livello globale nel segmento dei SUV compatti, con oltre 2,5 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo. Oggi, la sua ultima evoluzione è pronta a rafforzare la presenza del marchio nella categoria dei C-SUV, che rappresenta circa un quarto del mercato automobilistico europeo. La nuova Compass 4xe è stata progettata per incarnare al meglio lo spirito Jeep: robusta, riconoscibile e fedele all’eredità off-road del marchio. Il modello unisce con equilibrio prestazioni, versatilità e tecnologie avanzate, offrendo così un’esperienza di guida moderna, confortevole e all’altezza delle aspettative dei clienti europei, sempre più esigenti in termini di stile, efficienza e connettività.

Nuova Jeep Compass 4xe: ridefinire l’avventura con nuovi interni esclusivi e potenza Trail-rated

La nuova Jeep Compass fonde la tradizione Jeep con l’innovazione della piattaforma STLA Medium di Stellantis, offrendo propulsori multi-energia, tra cui e-hybrid, ibrido plug-in e full electric, un’autonomia eccellente e una versatilità d’uso senza pari. Progettata sia per le avventure fuoristrada che per gli ambienti urbani, la Compass vanta dotazioni avanzate e standard di sicurezza elevati.

La nuova generazione di Compass presenta un design accuratamente rifinito, che fonde prestazioni senza compromessi con gli intramontabili stilemi Jeep. Elementi distintivi come l’iconica griglia a sette feritoie, i passaruota trapezoidali e la struttura rinforzata rendono omaggio alla tradizione del marchio, migliorando al contempo le capacità off-road e creando un’identità visiva distintiva.

Con la versione 4xe, la Compass si inserisce ulteriormente nel mondo dei fuoristrada appositamente progettati. Questo modello introduce una serie di caratteristiche progettate per ottimizzare le prestazioni in ambienti difficili. Le modifiche principali includono sospensioni rialzate di 10 mm, che migliorano l’altezza da terra, e un set di paraurti off-road che migliorano gli angoli di attacco, uscita e dosso, rispettivamente di 27°, 31° e 16°. Questi miglioramenti consentono maggiore agilità e sicurezza nell’affrontare superfici irregolari o forti pendenze.

La Compass 4xe include anche un paraurti Jeep Bumper Shield modulare nero con texture antigraffio per una maggiore durata, un adesivo antiriflesso opaco sul cofano per proteggere la visuale del conducente in caso di luce solare intensa e un gancio di traino posteriore per aumentarne la praticità. Le ruote montano cerchi da 19 pollici e pneumatici con fianco più alto, ottimizzati per terreni scivolosi. Queste scelte non sono solo estetiche, ma mirate, offrendo maggiore aderenza, durata e adattabilità fuoristrada.

Tuttavia, l’aggiornamento più distintivo di questa versione si trova all’interno dell’abitacolo. Gli interni della Compass 4xe sono stati ripensati per soddisfare le esigenze specifiche degli amanti dell’outdoor. I materiali sono stati accuratamente selezionati per massimizzare resistenza e praticità. Il tessuto dei sedili è rivestito in poliuretano, rendendolo due volte più resistente del tessuto convenzionale e notevolmente più facile da pulire. Gli schienali dei sedili posteriori presentano una superficie antigraffio, una scelta funzionale particolarmente adatta a chi possiede animali domestici o trasporta frequentemente attrezzature, e sono dotati di vani portaoggetti aggiuntivi per una maggiore praticità. La protezione del pavimento è rinforzata da robusti tappetini in gomma che garantiscono una protezione superiore da fango, ghiaia, acqua e detriti.

“Per me, la Nuova Jeep Compass 4xe non è solo un prodotto che ho contribuito a plasmare, è un veicolo che supporta il mio stile di vita, bilancia prestazioni e praticità e mantiene vivo lo spirito d’avventura nella vita di tutti i giorni”, ha dichiarato Daniele Calonaci, Head of Jeep Design Europe. ” Trascorro le mie giornate immerso nei dettagli tecnici e nell’innovazione, ma è quando mi metto al volante nella mia vita personale che apprezzo veramente ciò che abbiamo costruito. I clienti con bambini piccoli e animali domestici hanno bisogno di un veicolo in grado di affrontare tutto, dalla vita quotidiana attiva alle fughe del fine settimana all’aria aperta. La Compass 4xe fa questo e molto altro. Funzioni come il sistema Selec-Terrain sono particolarmente utili quando ci si dirige in montagna e su terreni difficili, un’attività che mi piace fare regolarmente. L’indicatore di altitudine, sempre visibile a bordo, è un dettaglio che trovo funzionale e stimolante”.

Anche il linguaggio visivo degli interni riflette questa filosofia di robustezza. La tonalità beige degli interni è stata scelta appositamente per la sua capacità di nascondere meglio lo sporco, mantenendo un aspetto più pulito anche in condizioni difficili. Un ulteriore elemento distintivo di questo modello sono i dettagli rossi degli interni, che sostituiscono gli elementi argentati presenti nella versione standard, rafforzando la forte personalità dell’allestimento 4xe.

Sicurezza e usabilità sono ulteriormente migliorate dai paraurti antigraffio e dall’avanzato sistema Select-Terrain, un segno distintivo della tradizione Jeep 4xe. Nella Compass 4xe, questo sistema offre un’ulteriore modalità di guida off-road dedicata, che offre una gestione ottimale della trazione su una varietà di superfici impegnative.

La Jeep Compass 4xe è la massima espressione di funzionalità, resistenza e design intelligente. È pensata per chi cerca la libertà oltre i sentieri battuti, offrendo gli strumenti, il comfort e la sicurezza per andare ovunque il viaggio lo porti, il tutto con l’inconfondibile anima Jeep.