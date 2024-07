Jeep Renegade, successo brasiliano: ecco tre nuovi versioni e un’edizione limitata da 500 esemplari

Il modello che ha fatto esplodere Jeep in Brasile, il Renegade, ha già raccolto momenti di gloria, diventando il più venduto nella categoria. Nel 2024, a quasi 10 anni dal suo debutto nel 2015, ha raggiunto il traguardo delle 500mila unità vendute. Jeep, inoltre, ha appena annunciato nuove caratteristiche per la linea Renegade 2025.

Il vicepresidente del marchio Jeep Stellantis Sud America, Hugo Domingues, ha introdotto alla stampa le novità della Renegade. Secondo Domingues, meno del 4% dei marchi globali riescono a definirsi iconici, e Jeep è tra questi, con la Renegade come una delle sue rappresentazioni principali. “La silhouette della Renegade, nel segmento dei B-SUV, è unica, più squadrata e robusta. Quando è stata lanciata nel 2015, c’erano solo tre modelli in questa categoria, che oggi conta circa 18 modelli diversi”, ha spiegato.

Per la Jeep Renegade sono state annunciate tre nuove versioni: Altitude, Night Eagle e Sahara, oltre a un’edizione speciale Willys, prodotta solamente in 500 esemplari. Le novità includono anche una riduzione dei prezzi, facendo del modello il più competitivo e andando a ottimizzare la copertura di mercato dal 60% al 95%.

Renegade offre una garanzia di cinque anni, simile a quella già applicata ai modelli Compass e Commander all’inizio dell’anno, quando hanno ottenuto un nuovo motore per le versioni sportive. Un’altra iniziativa è la ricertificazione delle auto usate, che garantirà un altro anno di garanzia a ogni auto, per la produzione dal 2015 in poi.

Quanto alle versioni disponibili in Brasile, la Jeep Renegade Altitude sostituisce la Sport, offrendo un design dal fascino off-road, nuovi cerchi da 17 pollici, tetto verniciato nero e paraspruzzi. La Longitude, invece, ha un nuovo centro multimediale e cerchi da 18 pollici con finitura verniciata. Il tetto è verniciato di nero, ci sono anche frenata d’emergenza autonoma, rilevatore di fatica, monitoraggio del cambio di corsia, telecamera posteriore, connettività wireless per Android Auto e Apple Carplay, portapacchi.

La Night Eagle reintroduce il pacchetto “dark”, includendo cerchi da 18” con finitura scura, griglie e loghi oscurati e l’opzione Sting Grey. La Jeep Renegade Sahara, ispirata alla Jeep Wrangler, presenta nuovi cerchi da 18 pollici e finiture esclusive, con tetto verniciato nero, adesivo speciale e il colore Slash Gold, esclusivo per questa configurazione.

La versione Trailhawk, il top di gamma, è rivolto agli amanti del fuoristrada. Dispone di cerchi da 17 pollici con finitura verniciata, sedili in pelle, cambio automatico a 9 velocità e sospensioni fuoristrada con maggiore altezza da terra.

La Jeep Renegade Willys è l’edizione speciale limitata a 500 unità, ispirata ai modelli Jeep originali degli anni ’40. La Willys presenta adesivi ispirati alle prime Jeep, colore Recon Green, tetto apribile standard, sedili con scritta Willys in rilievo e nuovi cerchi da 17 pollici con pneumatici ATR+.