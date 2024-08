Nuova Jeep Compass: cambierà così il suo design?

Nuova Jeep Compass è una delle più attese novità di Jeep per quanto riguarda i prossimi anni. La prossima generazione del celebre SUV di Jeep continuerà ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica americana di Stellantis che sempre più punta ad essere un brand globale.

Ecco una nuova ipotesi di design per la nuova Jeep Compass

Oggi a proposito della nuova Jeep Compass vi segnaliano un recente render del celebre creatore digitale Kleber Silva, conosciuto anche con lo pseudonimo di K Design. L’artista virtuale ha immaginato il design del futuro modello di Jeep il cui debutto dovrebbe avvenire nel mese di novembre del 2024 mentre l’avvio della commercializzazione sarà effettuato nel corso della prima metà del 2025. Questa auto nascerà su piattaforma STLA medium e avrà oltre ad una versione completamente elettrica anche una versione ibrida, che in Italia sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Ovviamente si tratta di un render indipendente che non ha nulla a che vedere con il gruppo Stellantis e dunque non possiamo escludere che alla fine la nuova Jeep Compass sia totalmente diversa da quella che vi mostriamo in queste immagini di Kleber Silva. Vedremo nei prossimi mesi a proposito di questo modello quali altre novità emergeranno.

Ricordiamo infine che sempre nel 2025 per quanto riguarda Jeep arriveranno anche le attese Jeep Recon e Jeep Wagoneer S. Si tratta delle prime due auto elettriche che il marchio commercializzerà in tutto il mondo. Dunque si tratterà di un anno davvero importante per la casa automobilistica americana destinata ad avere un ruolo sempre più centrale nei piani di Stellantis.