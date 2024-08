Nuova Jeep Renegade: il 2027 potrebbe essere il suo anno?

Nuova Jeep Renegade si farà. La seconda generazione del celebre SUV compatto della casa americana è stato confermato nei mesi scorsi. L’anno in cui potrebbe avvenire il debutto di quest atteso modello è il 2027. Al momento però si attendono conferme ufficiali da parte dei dirigenti del brand che non hanno ancora detto in maniera precisa quando conosceremo la nuova generazione del SUV.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Jeep Renegade che forse vedremo nel corso del 2027

Sebbene al momento non ci siano dettagli ufficiali, il canale YouTube Q Cars ha cercato di anticipare come potrebbe apparire l’aggiornamento del 2027 per il modello Renegade. Utilizzando la grafica computerizzata (CGI), hanno immaginato una versione della vettura con linee più arrotondate, simili a quelle della Compass, pur mantenendo le dimensioni e il carattere distintivo della Renegade tradizionale.

La nuova Jeep Renegade dovrebbe nascere su piattaforma STLA Small non si esclude nemmeno che alla fine possa essere utilizzata la smart car quella di Fiat Grande Panda per intenderci. Si vocifera che le dimensioni saranno lievemente maggiori rispetto al modello attuale. Ovviamente lo stile cambierà e non di poco anche se comunque la vettura dovrebbe essere immediatamente riconoscibile come una Jeep e anche come erede di Renegade.

Al momento non abbiano molte altre notizie su questa auto ma siamo sicuri che ancora una volta la casa automobilistica americana proverà a stupirsci come del resto avvenuto con le più recenti novità come la Jeep Avenger e la Jeep Wagoneer S. Il tutto però senza rinnegare la sua essenza e quelli che sono i lavori del marchio. Si dice che questa auto sarà venduta anche negli Stati Uniti sia in versione elettrica che ibrida con un prezzo davvero interessante. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito della nuova Jeep Renegade 2027 che sicuramente ci stupirà e non poco.