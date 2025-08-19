Jeep Commander 2026: design rinnovato, più tecnologia e maggiori capacità off-road

Sin dal suo lancio, il Commander si è distinto tra i SUV a sette posti e offre una garanzia di 5 anni, come l’intera gamma Jeep in Brasile. Punto di riferimento nella categoria dei SUV di grandi dimensioni in Brasile, Jeep Commander offre il miglior rapporto qualità-prezzo, combinando design, prestazioni, tecnologia, elevati livelli di comfort e raffinatezza, capacità 4×4 e prezzo. È stato il primo modello Jeep interamente sviluppato e prodotto in Brasile e fa parte della tradizione del marchio in tutto il paese.

La nuova Jeep Commander 2026 si presenta con un design straordinario, un elevato livello di tecnologia, capacità off-road e prestazioni

Leader tra i SUV a sette posti fin dal suo lancio nel 2021, il Commander ha già venduto oltre 70.000 unità in Brasile. Per celebrare questo percorso di successi e traguardi, soprattutto nell’anno in cui Jeep celebra i 10 anni di produzione in Brasile, la nuova Jeep Commander riceve aggiornamenti significativi per rimanere all’avanguardia nel segmento. Con un design rinnovato, ancora più tecnologie e dotazioni di sicurezza all’avanguardia, il modello si è evoluto per soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti, senza rinunciare all’elevata raffinatezza e al DNA avventuroso che solo Jeep può offrire. Inoltre, il Commander presenta una riduzione di prezzo su tutti gli allestimenti per rafforzarne la competitività nella categoria.

La più grande modifica al design della Jeep Commander dal suo lancio include un esclusivo gruppo ottico anteriore con fari a LED dal design distintivo e ridisegnato, oltre a nuove griglie anteriori che esaltano il tradizionale design a sette feritoie di Jeep. Il modello presenta anche un nuovo paraurti anteriore, che rende la Commander ancora più imponente, mentre i nuovi fanali posteriori con illuminazione continua a LED aggiungono un tocco di raffinatezza al SUV. Il look è ulteriormente completato da nuovi cerchi esclusivi su tutte le versioni, che rendono l’auto ancora più sportiva.

All’interno, le versioni Overland e Blackhawk sono ora dotate di una telecamera a 360°, che migliora la sicurezza e la manovrabilità, oltre a essere un ottimo strumento fuoristrada per visualizzare e superare gli ostacoli sui sentieri. Il nuovo cambio rotativo, che sostituisce la tradizionale leva con una manopola, è presente sulle versioni Overland turbodiesel e Blackhawk Hurricane, aumentando il comfort di guida. Il Commander è inoltre dotato di un sedile di guida regolabile elettricamente, che garantisce comfort ed ergonomia, rafforzando l’atmosfera premium del modello e le finiture interne di alta qualità. Il nuovo Commander offre sette posti in tutte le versioni, con la Limited che presenta nuovi dettagli interni grigi, mentre Blackhawk e Overland aggiungono nuove finiture ancora più sofisticate su tutte le versioni.

“In un anno davvero speciale per Jeep in Brasile, in cui celebriamo 10 anni di produzione, l’introduzione di tutte queste nuove funzionalità sulla Commander dimostra il nostro impegno nei confronti del mercato e dei nostri clienti. Siamo riusciti ad aggiungere ancora più valore a un veicolo che era già un punto di riferimento per raffinatezza, prestazioni e comfort tra i SUV di grandi dimensioni”, ha commentato Hugo Domingues, Vice Presidente Jeep per il Sud America. “La Commander è un veicolo unico, che si differenzia da tutti i suoi concorrenti per tutto ciò che offre e per la sua competitività nel segmento. Sono certo che la Nuova Commander sarà un successo, così come l’intera gamma Jeep in Brasile”, ha aggiunto Hugo.

Tutte le versioni di Jeep Commander sono dotate di tecnologia di guida autonoma ADAS di Livello 2, che garantisce una maggiore sicurezza per gli occupanti del veicolo. Il pacchetto, il più completo e avanzato offerto in Brasile, include avviso di collisione con frenata automatica, rilevamento dell’angolo cieco e del traffico trasversale, avviso di abbandono della corsia, frenata di emergenza per pedoni, ciclisti e motociclisti, rilevamento della stanchezza del conducente, riconoscimento dei limiti di velocità, accensione automatica dei fari, cruise control adattivo e rilevamento hands-off.

Il Commander è inoltre dotato di un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici con display ad alta definizione e informazioni completamente personalizzabili. Il modello è inoltre dotato di un centro multimediale da 10,1 pollici con Alexa integrato, unico tra i concorrenti, che consente al conducente di accedere a varie funzioni del veicolo tramite comando vocale. Il modello offre anche un hotspot Wi-Fi gratuito per 12 mesi. Inoltre, a partire dagli allestimenti Limited, il SUV è dotato del sistema Adventure Intelligence Plus, che consente, tra le altre funzioni, il monitoraggio del veicolo in tempo reale, migliorando l’esperienza utente con il marchio.

La Jeep Commander è il SUV più versatile della sua categoria, con diverse motorizzazioni per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Il motore Hurricane 2.0T eroga 272 CV e 400 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi. Per chi preferisce un’opzione diesel, il motore turbodiesel Multijet 2.2 eroga 200 CV e 450 Nm di coppia.

Entrambi i motori sono abbinati a un cambio automatico a nove rapporti e al sistema Jeep Active Drive Low 4×4 con Terrain Selector per prestazioni senza pari e massime capacità off-road, tra cui Hill Descent Control (HDC) e Off-Road Pages sul quadro strumenti. Sul Blackhawk, la guida è inoltre agevolata dalle Performance Pages, che visualizzano pressione di sovralimentazione, forza G, potenza e coppia.

Il rinomato motore T270 turboflex offre 176 CV di potenza e 270 Nm di coppia associati a un cambio automatico a 6 rapporti e trazione 4×2 e Jeep Traction Control+, un sistema di controllo della trazione che interviene nelle situazioni in cui il veicolo ha una delle ruote con scarsa aderenza al suolo, applicando coppia frenante alla ruota che sta slittando e trasferendo, tramite il differenziale, la coppia all’altra ruota a contatto con il suolo.

Come tutta la gamma Jeep, la Commander offre una garanzia di 5 anni e assistenza 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale, rafforzando la forza e la capillarità in Brasile, un importante vantaggio competitivo del marchio in Brasile.

Il modello, già completamente equipaggiato fin dalla versione base, offre una serie di accessori che possono renderlo ancora più esclusivo. In totale, sono disponibili oltre 40 accessori, come il gancio di traino integrato nel paraurti posteriore, le pedane laterali e un set di tappetini con bordi rialzati, che migliorano ulteriormente le capacità off-road del modello, distinguendolo dalla concorrenza.

Il modello è inoltre dotato di proiettore logo, protezione battitacco illuminata e specchietto retrovisore inclinabile, a ulteriore conferma dei pilastri tecnologici e di design del veicolo. Gli intervalli di manutenzione seguono lo standard Jeep di 12.000 km o 1 anno per i motori T270 e Hurricane e di 20.000 km o 1 anno per il turbodiesel Multijet 2.2. Il piano di manutenzione a prezzo fisso si applica anche alla Nuova Jeep Commander.