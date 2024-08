Jeep Avenger 4xe fa il suo debutto nel Regno Unito al CarFest

La nuova Jeep Avenger 4xe farà il suo debutto nel Regno Unito al CarFest 2024, il più grande festival di raccolta fondi per famiglie del Regno Unito. Il CarFest, che si terrà dal 23 al 25 agosto, sostiene numerose associazioni benefiche, tra cui BBC Children in Need, Starlight Children’s Foundation, Teenage Cancer Trust e Rainbow Trust.

La nuova Jeep Avenger 4xe è stata svelata al pubblico all’inizio di quest’anno e celebra la ricca tradizione di esplorazione, funzionalità e design del marchio, combinandola con progressi tecnologici all’avanguardia. Con capacità 4×4, la nuova Jeep Avenger 4xe migliora il divertimento fuoristrada e la guidabilità in tutte le condizioni atmosferiche con uno stile unico, portando al contempo il design funzionale a un livello superiore con esterni dedicati progettati per distinguersi e soddisfare al meglio i requisiti fuoristrada.

I conducenti possono beneficiare di un nuovo gruppo propulsore, che unisce perfettamente i vantaggi di un sistema ibrido con la tecnologia AWD all’avanguardia. Al centro c’è un dinamico sistema ibrido da 48 volt, con un motore turbo da 1,2 litri che genera 136 CV, potenziato da due motori elettrici da 21 kW posizionati sia nella parte anteriore che posteriore del veicolo.

Abbinata a un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce, questa configurazione non solo amplifica il divertimento delle prestazioni tanto desiderato dagli appassionati di Jeep, ma introduce anche un livello di eccitazione ancora maggiore grazie alla funzione E-Boost in modalità Sport.

Gli interni sono dotati di sedili realizzati in un materiale durevole, completamente impermeabili e protetti da una soluzione facile da pulire, che li protegge da macchie e fango: perfetti per gli avventurieri che amano la vita all’aria aperta o quella di tutti i giorni.

La nuova Jeep Avenger 4xe segna il culmine dell’impegno del marchio Jeep nel fornire ai clienti libertà di scelta. La gamma diversificata di Avenger offre ora ai conducenti una scelta di propulsori a benzina, ibridi e completamente elettrici, nonché trasmissioni manuali e automatiche, per garantire che ogni auto sia personalizzata per consentire al suo proprietario di abbracciare l’esplorazione con vera sicurezza. Il lancio della nuova Jeep Avenger 4xe rappresenta una pietra miliare per il marchio e gli ordini nel Regno Unito saranno aperti entro la fine dell’anno.