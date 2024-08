Jeep Wagoneer S sottoposta a test in condizioni di freddo intenso in Nuova Zelanda

Gli ingegneri addetti ai test e allo sviluppo del marchio Jeep hanno testato le capacità della nuova Jeep Wagoneer S sui paesaggi ghiacciati e accidentati della Nuova Zelanda, perfezionando le prestazioni del modello che a breve sarà lanciato sul mercato. Questa vettura, il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) globale di Jeep, è progettato per offrire la tradizionale capacità di trazione integrale (4×4) del marchio, abbinata a tecnologia all’avanguardia e prestazioni impressionanti, anche nelle condizioni meteorologiche più estreme.

Test al freddo in Nuova Zelanda per Jeep Wagoneer S che sarà lanciata a breve

Recentemente, il CEO di Jeep, Antonio Filosa, ha pubblicato su LinkedIn delle immagini della Wagoneer S durante rigorosi test in condizioni di freddo. Le foto mostrano il veicolo mentre affronta terreni innevati, evidenziando le sue prestazioni robuste in condizioni difficili. Tuttavia, un dettaglio ha attirato l’attenzione: mancava il caratteristico spoiler posteriore a sbalzo.

“La Jeep Wagoneer S del 2024 rappresenta il passo successivo nel nostro percorso di elettrificazione, unendo la capacità per cui Jeep è nota alla tecnologia dei veicoli elettrici all’avanguardia”, ha affermato Filosa. “I test nel rigido ambiente invernale della Nuova Zelanda sono fondamentali per garantire che questo veicolo funzioni in modo eccezionale in tutte le condizioni”.

Jeep Wagoneer S è progettata come un veicolo elettrico a batteria (BEV) e offre un’autonomia di oltre 500 km con una singola carica. Con una potenza di 600 cavalli, accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. Queste impressionanti prestazioni sono ulteriormente migliorate dal sistema di gestione della trazione Selec-Terrain esclusivo di Jeep, che include cinque modalità di guida distinte: Auto, Sport, Eco, Snow e Sand, garantendo prestazioni ottimali su vari terreni e in diverse condizioni meteorologiche.

Dotata di trazione integrale 4×4 di serie, la Wagoneer S è dotata di moduli di azionamento elettrico (EDM) progettati da Stellantis che alimentano in modo indipendente le ruote anteriori e posteriori, fornendo una risposta di coppia istantanea e una distribuzione efficiente della potenza. L’EDM anteriore include scollegamenti delle ruote per ridurre il consumo di energia durante la crociera, ottimizzando l’autonomia del veicolo.

Lo sviluppo della Jeep Wagoneer S include anche significativi progressi nella riduzione di rumore e vibrazioni, creando un abitacolo più silenzioso e una guida più fluida. Migliorando la rigidità torsionale della carrozzeria del 35 per cento rispetto ai precedenti SUV Jeep di medie dimensioni, il team di ingegneri ha migliorato la guida, la maneggevolezza e la risposta del conducente del veicolo.