Nuova Jeep Renegade elettrica: sarà pensata per conquistare gli USA

Nuova Jeep Renegade sarà lanciata nel 2027 e avrà in gamma anche una versione elettrica da meno di 25 mila euro. Questa vettura sarà pensata per fa bene negli Stati Uniti dove al momento le auto elettriche non sono molto popolari. La versione elettrica di questo modello rientrerà nel segmento delle subcompatte o “B”.

Ecco perchè la nuova Jeep Renegade elettrica sarà pensata per fare bene negli USA

Al pari della recente Jeep Wagoneer S, prima auto elettrica di Jeep ad essere venduta negli USA, anche la nuova Jeep Renegade EV sarà sostenuta da una nuova piattaforma “multi-energia” in grado di utilizzare molteplici tecnologie di propulsione. Ciò significa che potrebbero esserci anche versioni a benzina, ibride o plug-in, anche se è probabile che la versione a zero emissioni adotti un design diverso dal resto della gamma.

La versione elettrica della nuova Jeep Renegade dovrebbe contribuire ad abbassare la media dei prezzi dei veicoli elettrici in America che attualmente è intorno ai 56 mila dollari. Le batterie sono il componente più costoso di un veicolo elettrico. Per ridurre i costi di produzione, ha affermato Tavares, il Renegade EV utilizzerà la chimica del litio-ferro-fosfato, o LFP, piuttosto che la più familiare tecnologia agli ioni di litio utilizzata nella maggior parte dei veicoli elettrici di oggi, inclusa la Jeep Wagoneer S.

Ciò consentirà di ridurre di circa il 25 per cento il prezzo di un pacco batteria, anche se le celle LFP hanno una densità energetica inferiore, il che significa che il veicolo necessita di un pacco più grande o sacrifica l’autonomia rispetto ai modelli che utilizzano batterie agli ioni di litio.

Attualmente non esistono fonti per le celle LFP di fabbricazione americana, poiché la cinese CATL è il principale fornitore di questa tecnologia. Stellantis potrebbe cercare di produrre autonomamente quelle batterie in uno dei tre stabilimenti che ha confermato che installerà in Nord America: uno in Canada e due negli Stati Uniti. Dunque anche la nuova Jeep Renegade beneficerà di questa tecnologia nella sua versione elettrica. Qui vi mostriamo un render fatto con l’intelligenza artificiale che ipotizza il design di questo futuro modello.