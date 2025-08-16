Ci sarà davvero una nuova Jeep Renegade? Presto lo scopriremo

Nei giorni scorsi Jeep ha confermato l’imminente addio di Jeep Renegade a Melfi. Il celebre SUV si prepara ad andare in pensione come avvenuto con Fiat 500X. Sebbene vi siano numerose speculazioni sull’arrivo di una nuova generazione la verità è che al momento certezze non ve ne sono.

Dopo l’addio di Jeep Renegade a Melfi ci si interroga su una futura generazione

Si vocifera di una erede di questo modello che potrebbe arrivare forse nel 2027 ma si attendono conferme ufficiali. In Brasile è stato avvistato il prototipo di una nuova Jeep Renegade ma a quanto pare si tratta del restyling dell’attuale modello che li continuerà ad essere prodotto anche per qualche anno. Le idee più chiare le avremo molto probabilmente all’inizio del prossimo anno quando il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano industriale di Stellantis e sapremo finalmente quanti e quali modelli sono attesi nei prossimi anni per quanto concerne i singoli brand.

Su una nuova Jeep Renegade negli scorsi anni le indiscrezioni si sono moltiplicate. Si dice che possa essere leggermente più grande del modello attuale per differenziarsi maggiormente da Avenger, che possa essere maggiormente votata all’off road rispetto a quest’ultima e che possa usare la piattaforma smart car oppure la STLA Small. Quanto al design dovrebbe essere maggiormente in sintonia con quello delle ultime novità presentate sul mercato dalla casa automobilistica americana.

Questa seconda ipotesi al momento pare essere la più probabile con la Spagna che potrebbe ospitare la sua produzione in futuro. Di certo se si farà non sarà più prodotta in Italia. Lo scorso anno negli USA si era vociferato del possibile ritorno di questo modello in versione SUV elettrico low cost ma queste voci non hanno trovato ulteriori conferme successivamente. Vedremo dunque nei prossimi mesi che novità ci saranno in proposito.