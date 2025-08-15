Energizer presenta la prima collaborazione con il marchio Jeep

Energizer Holdings, leader globale nel settore dell’illuminazione portatile, ha unito le forze con il marchio Jeep per lanciare una collezione inedita di soluzioni luminose robuste e performanti. Progettata per chi ama spingersi oltre i confini, questa gamma combina resistenza e potenza per affrontare qualsiasi contesto, dai percorsi su strada alle avventure off-grid, fino agli scenari più selvaggi. Ogni prodotto è studiato per garantire affidabilità e prestazioni costanti, offrendo luce e supporto in ogni situazione. Con questo connubio tra l’esperienza tecnica di Energizer e lo spirito avventuroso di Jeep, l’outdoor diventa un terreno da esplorare senza limiti.

Lanciata ufficialmente oggi online e presso rivenditori selezionati negli Stati Uniti, la nuova collezione di illuminazione Jeep x Energizer comprende otto prodotti innovativi che uniscono prestazioni, durata e versatilità. La gamma è progettata per funzionare in qualsiasi condizione e offre soluzioni di illuminazione pronte per l’avventura, come fari, torce, lanterne e portachiavi.

“Con questa collaborazione, il marchio Jeep ed Energizer ispirano la prossima generazione di esploratori, avventurieri e amanti dell’outdoor a uscire e a rimanere all’aria aperta più a lungo”, ha dichiarato Lori Shambro, vicepresidente esecutivo e direttore marketing di Energizer Holdings. “Abbiamo unito il leggendario spirito off-road del marchio Jeep all’innovativa tecnologia di illuminazione di Energizer per offrire prodotti affidabili e pronti per l’avventura.”

Dall’equipaggiamento per i sentieri ai prodotti essenziali per il campeggio, ogni luce della collezione è stata progettata per durare a lungo, abbinandosi alla resistenza e alla versatilità dello stile di vita Jeep. Progettata pensando alla funzionalità pratica, la collezione offre una gamma di opzioni di illuminazione a mani libere, ad area, portatili e innovative, tutte dotate di una luminosità ottimale combinata con la flessibilità di utilizzo per continuare le avventure su strada e fuoristrada.

La collezione di prodotti propone un’ampia varietà di soluzioni pensate per accompagnare ogni tipo di avventura, unendo design, funzionalità e robustezza. Tra queste spicca una torcia in metallo dal look elegante, perfetta per l’uso quotidiano, il campeggio o i viaggi, capace di erogare fino a 1.250 lumen grazie alla struttura in alluminio aeronautico e dotata di magneti e clip regolabile per un utilizzo a mani libere. Un’altra torcia integra un indicatore digitale che mostra in tempo reale la durata della batteria e l’autonomia, consentendo di regolare la luminosità in base alle necessità.

Non manca una luce vivavoce ricaricabile e versatile, utilizzabile agganciandola, fissandola o indossandola, con sensore di movimento per un’esperienza completamente a mani libere. Per affrontare percorsi impegnativi, il faro anteriore ibrido in metallo garantisce fino a 2.100 lumen, combinando resistenza e affidabilità per illuminare anche dopo il tramonto. La Hybrid Lantern+ offre un’illuminazione da area potente e multifunzionale, con alimentazione ibrida, powerbank integrato, luce a disco rimovibile e 1.000 lumen di potenza.

Più compatto e immediato, il portachiavi luminoso assicura luce istantanea in qualsiasi momento, mentre la torcia elettrica in metallo ad alta luminosità, con i suoi 10.000 lumen in modalità boost e funzione di powerbank, rappresenta il top della potenza. Chiude la gamma la lampada frontale ibrida, leggera e pratica, con modalità LED rosse, verdi e bianche, alimentazione flessibile e prestazioni ideali per escursioni, campeggi e viaggi.

“In qualità di leader di categoria con una tradizione condivisa di prestazioni e fiducia, i marchi Jeep ed Energizer formano una squadra vincente”, ha dichiarato Robin Freed James, Direttore Licensing e Merchandising del marchio Jeep. “Questa collaborazione unisce due marchi di fiducia per offrire soluzioni di illuminazione affidabili e ad alte prestazioni, pensate per qualsiasi avventura”.