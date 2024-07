Jeep, Renegade e Cherokee daranno una mano a Stellantis in Nord America

Jeep sta portando avanti alcuni suoi SUV compatti molto attesi, se abbiamo chiaro il riferimento del mercato nordamericano in fatto di dimensioni. Tra questi troviamo le ultime generazioni di Jeep Cherokee e Renegade. I modelli del gruppo Stellantis vorrebbero colmare le lacune nella gamma che hanno influenzato negativamente i profitti di Stellantis.

Il futuro Jeep Cherokee, infatti, sarà lanciato nel 2025 per affiancare il “fratellone” Grand Cherokee, come confermato dal CEO di Stellantis, Carlos Tavares, durante una conferenza. Qui si sono anche discussi i deludenti risultati del primo semestre, soprattutto in Nord America. Una nuova Cherokee sarebbe, dunque, in programma, e c’è adesso anche una tempistica concreta.

Tavares ha dichiarato di aver visto i progetti per la sesta generazione dello Cherokee, che è destinata a riempire il vuoto creato dall’interruzione della produzione della Cherokee l’anno scorso, quando Stellantis ha chiuso lo stabilimento di Belvidere, in Illinois. Il 2025 si prospetta importante per il modello negli States.

Tavares ha spiegato che l’assenza di queste Jeep dalla gamma ha contribuito alla diminuzione delle vendite negli Stati Uniti nella prima metà dell’anno. Il CEO ha riconosciuto che Jeep è sottorappresentata nel segmento dei piccoli SUV, ma al contempo ha escluso l’idea di offrire il piccolo SUV elettrico Jeep Avenger in Nord America. L’Avenger è venduto in Europa e sarà introdotto in America Latina entro 18 mesi per affiancare il Renegade in quei mercati.

Il Nord America vedrà un successore della Jeep Renegade nel 2026 dato che proprio questo modello non era redditizio nel mercato nordamericano. La gamma Jeep si espanderà da 10 modelli globali a 13 entro il 2027, sei dei quali saranno completamente elettrici, inclusa la Wagoneer S del 2024 per competere con Tesla, e la Recon per il segmento puramente off-road. Sono previste anche versioni ibride plug-in con autonomia estesa del Jeep Wagoneer e del più lussuoso Grand Wagoneer, oltre a un Gladiator ibrido.

La conferenza di circa 90 minuti con gli analisti ha chiarito le necessità di Stellantis, contestualmente al necessario rilancio di Jeep. Tavares ha discusso delle sfide incontrate nel processo di trasformazione aziendale. Il primo anno è stato segnato dalle grandi spese per il lancio di 20 veicoli nel 2024, 10 dei quali sono ora in produzione mentre gli altri sono in arrivo. Il CEO ha annunciato che utilizzerà l’estate, tradizionalmente periodo di vacanza in Europa, per lavorare con il team statunitense e allineare i livelli di produzione con la domanda.