Jeep Grand Cherokee 2026, debutto al pubblico ma solo in digitale

Solo pochi giorni fa erano emerse alcune fotografie spia che “paparazzavano” la Jeep Grand Cherokee in test per il modello 2026. Adesso il veicolo si mostra senza la sua copertura, anche se solo attraverso alcuni rendering digitali, anche abbastanza affidabili.

Questi rendering del Grand Cherokee, pubblicati su un noto canale YouTube, risultano particolarmente realistici e meritano attenzione, anche per la cura che gli è stata dedicata. Realizzati da AutoYa, le immagini si concentrano principalmente sulla parte frontale del SUV, quella che apparirebbe notevolmente rinnovata. Il confronto con l’ultima versione in commercio rivela fari più sottili e una griglia principale più alta. Inoltre, ci sono nuove unità di illuminazione in una nuova posizione nel paraurti e una presa d’aria inferiore molto ampia.

Per poter trovare corrispondenze con questi rendering, si possono andare a consultare le foto spia uscite all’inizio di questa settimana. Con nostra sorpresa, i rendering si allineano fedelmente al design del prototipo della Jeep Grand Cherokee 2026, nonostante la copertura mimetica che nasconde i nuovi dettagli stilistici.

L’artista digitale ha inoltre immaginato l’interno del veicolo. La Jeep Grand Cherokee 2026 vera dovrebbe avere un nuovo sistema di infotainment, più grande dell’attuale, come mostrato nei rendering. Queste illustrazioni rivelano anche prese d’aria centrali ridisegnate, un nuovo volante a due razze con design a fondo piatto e altri possibili ritocchi interni. Solo il tempo dirà quanto i rendering si avvicinino alla realtà, soprattutto riguardo l’interno del veicolo.

Le auto rinnovate introducono occasionalmente nuovi volanti, console centrali aggiornate e altre piccole modifiche. Non si può escludere che il grafico abbia centrato questi dettagli. Jeep potrebbe anche integrare funzioni di guida autonoma migliorate, come suggerito dai sensori nel prototipo.

Jeep potrebbe fornire maggiori dettagli sulla nuova Grand Cherokee nelle prossime settimane o mesi, in vista del suo debutto. Nel frattempo si può affermare che Jeep ha mantenuto una formula vincente.