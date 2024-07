Tavares dopo il crollo degli utili: “Per Stellantis nella prima metà del 2024 performance inferiore alle attese”

Carlos Tavares ha commentato i risultati di Stellantis nel primo semestre del 2024. Questi come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo hanno visto crollare gli utili del 48 per cento mentre i ricavi sono scesi del 14 per cento. Il numero uno di Stellantis ha detto che “La performance della Società nella prima metà del 2024 è stata al di sotto delle nostre aspettative, a causa di un contesto settoriale complesso e di alcune problematiche operative interne”.

Carlos Tavares ha ammesso che nella prima metà del 2024 i risultati di Stellantis sono ben al di sotto delle previsioni

“Mentre stiamo implementando le necessarie azioni correttive, abbiamo anche avviato una strategia aggressiva sui prodotti, che prevede il lancio di almeno 20 nuovi modelli nel corso dell’anno. Questa offensiva offrirà maggiori opportunità se ben eseguita. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, in particolare in Nord America, per massimizzare il nostro potenziale a lungo termine” ha continuato Tavares.

“Stiamo lavorando duramente per soddisfare le nostre previsioni di margine (reddito operativo rettificato) per l’intero anno e per generare flussi di cassa positivi nella seconda metà dell’anno”, ha dichiarato il direttore finanziario Natalie Knight durante una tavola rotonda con i media. Le previsioni di Stellantis includono un flusso di cassa libero industriale positivo per l’anno.

Stellantis attraverso il CEO Tavares ha affermato che sta già adottando “azioni decisive per affrontare le sfide operative” e il CFO Knight ha affermato che, guardando alla seconda metà dell’anno, il gruppo ha deciso di prendere “il toro per le corna”. Ha affermato che tra le misure previste vi saranno la riduzione delle scorte e della logistica, soprattutto nel Nord America, la centrale di profitto del gruppo. “Quello è il mercato che necessita di più lavoro e su cui siamo più concentrati se guardiamo alla seconda metà dell’anno”, ha affermato Knight.

“Ci sono stati problemi operativi in ​​Nord America, dove penso che avremmo potuto ottenere risultati migliori”. Il CFO ha aggiunto che il gruppo ridurrà la produzione in Nord America in questo trimestre, nonché i prezzi. “Per noi è importante calibrare il modo in cui si incontrano domanda e offerta”, ha affermato. Ovviamente la speranza è che la situazione del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares migliori notevolmente nella seconda metà del 2024.