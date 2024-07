Stellantis, i risultati del primo semestre segnalano una brutta performance in Nord America

Gli scarsi risultati di vendita nel mercato nordamericano sono state indicate come la causa principale del crollo del 48% degli utili netti di Stellantis nella prima metà del 2024. Il gruppo automobilistico, che possiede diversi marchi noti a livello nazionale e internazionale, più di qualsiasi altro grande gruppo, ha registrato ricavi di soli 85 miliardi di euro, segnando una diminuzione del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Gli utili netti sono scesi a 5,6 miliardi di euro. In una dichiarazione ufficiale, il gruppo ha evidenziato una complessiva riduzione delle vendite di veicoli e, in generale, dei suoi prodotti, attribuendo la causa a “una combinazione di iniziative di riduzione delle scorte, interruzioni temporanee nella produzione dovute a una transizione generazionale del portafoglio e una quota di mercato inferiore, in particolare nel Nord America”.

Insomma, il buco nero nordamericano, a livello di mancati guadagni, ha avuto effetti a dir poco disastrosi per Stellantis. Per questo motivo il gruppo ha annunciato l’intenzione di colmare le “lacune” nel suo portafoglio prodotti con una serie di nuovi lanci di veicoli previsti per il prossimo futuro. Si conosce l’arrivo di modelli come Peugeot 3008 e 5008, Lancia Ypsilon, Maserati Grecale Folgore, Ram 1500 e Citroën Basalt, oltre a una gamma rinnovata di veicoli commerciali leggeri.

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha dichiarato in occasione della presentazione dei dati del primo semestre: “Le performance della nostra azienda nella prima metà del 2024 sono state inferiori alle nostre aspettative, riflettendo sia un contesto di mercato difficile sia i nostri problemi operativi”. Tavares, ringraziando ogni dipendente per il lavoro di squadra e l’impegno durante questo capitolo cruciale per l’azienda, ha sottolineato l’importanza di massimizzare il potenziale a lungo termine, soprattutto nel Nord America.

A fronte di questi dati deludenti, Tavares ha promesso di intervenire per affrontare i problemi in Nord America. Gli utili netti della casa automobilistica si sono dimezzati nei primi sei mesi dell’anno: Stellantis aveva registrato utili netti pari a circa 11 miliardi di euro nello stesso periodo dell’anno scorso. Tavares ha individuato il Nord America come un luogo in cui c’è “molto lavoro da fare”, citando problemi di gestione dell’inventario oltre che la diminuzione della quota di mercato.