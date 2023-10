Nuova Jeep Renegade 2026: ecco le novità e come cambierà il SUV

Nuova Jeep Renegade è la futura generazione del SUV che nella sua attuale versione dirà addio al mercato nel 2025, anno in cui cesserà la sua produzione presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Tuttavia questo non significa che non ci sarà una nuova generazione anche se al momento non possiamo escludere che vi sarà un cambio di nome. Il veicolo però non cambierà nella sostanza rimanendo un modello dalle forme squadrate e dalle misure compatte.

Ecco cosa sappiamo fino ad ora della nuova Jeep Renegade che potrebbe debuttare nel 2026

La nuova Jeep Renegade potrebbe essere prodotta in Spagna a partire dal 2026 e avere qualche cm in più rispetto al modello attuale per differenziarsi maggiormente dalla Jeep Avenger con cui continuerà a convivere nella gamma della casa automobilistica americana nel corso dei prossimi anni. La vettura in questione rispetto ad Avenger sarà maggiormente votata all’off road mentre Avenger sarà più adatta per i centri delle città.

A proposito del futuro design della nuova Jeep Renegade qui vi mostriamo due dei tanti render apparsi sul web negli scorsi mesi ad ipotizzare quello che potrebbe essere il nuovo design del modello. Come possiamo notare non ci saranno rivoluzioni per un modello che comunque ha avuto molto successo ma una semplice evoluzione dello stile. Quasi sicuramente questa auto tornerà nelle vesti di SUV completamente elettrico dato che anche Jeep ha deciso di passare alle zero emissioni per tutta la sua gamma entro il 2030.

La piattaforma della nuova Jeep Renegade sarà sicuramente la STLA Small di Stellantis. Il SUV sarà venduto in tutto il mondo a differenza della Avenger venendo considerato un veicolo globale. Oltre alla Spagna infatti non si esclude che questo veicolo possa essere prodotto anche in altri continenti come Asia e Sud America. Ricordiamo infine che oltre a questa auto Jeep sta lavorando al lancio di altri modelli come il SUV elettrico di lusso Jeep Wagoneer S, l’erede di Jeep Compass che sarà prodotta a Melfi e il fuoristrada elettrico Jeep Recon.