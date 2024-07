Fiat, il futuro sudamericano del marchio “ringrazia” la tecnologia Peugeot e Citroen

Il gruppo Stellantis, come sappiamo, comprende diversi marchi e per questo la gestione delle strategie di ogni brand è attentamente valutata per i diversi mercati in cui il gruppo investe. In Brasile, in particolare, operano Fiat, Jeep, Citroën, Peugeot e Ram. La condivisione all’interno del gruppo tra diversi brand permette l’utilizzo comune di tecnologie e contribuisce a ridurre i costi di produzione dei veicoli. Anche in fatto di ibridi ed elettrici non ci sono eccezioni: la condivisione è letteralmente tutto.

In passato, Peugeot e Citroen, quando ancora facevano parte del gruppo francese PSA, svilupparono una tecnologia versatile per la produzione di veicoli ibridi, elettrici e a combustione. Si tratta della piattaforma CMP, oggi conosciuta come Smart Car. La stessa che costituisce la base per le attuali Peugeot 208, Citroën C3 e C3 Aircross vendute in Brasile.

Concepita come una piattaforma globale, Smart Car è modulare e può adattarsi a berline e SUV compatti, come dimostrato dai recenti progetti Jeep. È qui che la condivisione di componenti e sistemi entra in gioco. La piattaforma CMP include anche il progetto C-Cubed, destinato ai mercati emergenti, che prevede tre lanci per il Brasile, a partire proprio dai modelli C3 e C3 Aircross. L’ultimo modello previsto è la Citroen Basalt, il cui lancio è programmato per quest’anno.

Lo stabilimento Fiat di Betim sarà dotato dell’infrastruttura necessaria per assemblare veicoli basati su questa piattaforma di “origine” francese. Il lancio della nuova Fiat Grande Panda è il prodotto considerato “globale” da Fiat che utilizza la piattaforma Smart Car e anticipa ciò che potrebbe accadere con i futuri modelli Fiat in Brasile.

Per il ciclo che si chiude nel 2030, Stellantis ha mostrato una serie di concept che includono un SUV, un pick-up, un SUV coupé e un furgone. È probabile che questi modelli sostituiranno Fiat Pulse, Strada e Fastback.

Per il Brasile, la Panda potrebbe divenire agevolmente il successore della Argo e, in ogni caso, un nuovo modello Fiat sostituirà la berlina con un design più da SUV o crossover. I nuovi piani di Stellantis si affidano molto alla piattaforma Smart Car, ma non includono un nuovo progetto per l’utilitaria Mobi.

La lista dei modelli in arrivo comprende diversi nomi, ma manca il segmento delle berline (il più escluso dalla piattaforma Smart Car). Il futuro della Fiat Cronos sarebbe quindi incerto per quanto riguarda il suo rinnovamento e potrebbe essere l’ultima berlina del marchio nel mercato brasiliano. Sembra, inoltre, che la piattaforma CMP servirà anche come base per i futuri modelli Pulse-Multipla e Fastback.