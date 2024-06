Nuova Fiat Pulse: arriverà nel 2027 e userà la piattaforma della nuova Multipla

Oltre alla Fiat Grande Panda che arriverà in Brasile all’inizio del 2026 per sostituire le attuali Argo e Mobi, Fiat è al lavoro anche sulle nuove Pulse e Fastback, denominate rispettivamente Progetti F2U e F2X. Proprio come la nuova berlina entry-level del marchio, entrambe saranno costruite sulla piattaforma STLA Smart Car, che Stellantis sostiene sia un’evoluzione della CMP.

Nuova Fiat Pulse arriverà nel 2027 e sarà la versione sudamericana della nuova Fiat Multipla

La piattaforma è già utilizzata in Brasile dalla C3, dalla C3 Aircross e prossimamente dalla Basalt e in futuro dalla Jeep Avenger che sarà prodotta a Porto Real (RJ) insieme ai modelli Citroën. La seconda Fiat ad utilizzare la piattaforma STLA Smart Car sarà la nuova generazione di Pulse che farà il suo debutto nel primo trimestre del 2027. La nuova Fastback debutterà solo nel 2028.

Come la Grande Panda, anche la nuova Pulse sarà simile alla vettura che verrà prodotta in Europa, ma nel Vecchio Continente la sua gemella si dovrebbe chiamare nuova Fiat Multipla. Sebbene le automobili siano globalizzate, i nomi saranno diversi in ciascun mercato. Nel febbraio, Fiat ha rivelato i concetti per quattro nuovi modelli del marchio: una berlina (Panda), un SUV Coupé (Fastback), un SUV (Pulse), un pikcup (Strada) e quello che sarebbe il nuovo Doblò.

A parte le esagerazioni stilistiche dei concept, la versione di produzione era vicina alla versione di produzione della Grande Panda rivelata la settimana scorsa. Il concept definito da Fiat semplicemente SUV, le cui immagini sono mostrate in questo articolo, dà già un’idea di quella che sarà la nuova generazione di Pulse. Se la nuova Panda è una sorta di C3 del marchio italiano, il concept indica che la nuova generazione del SUV si ispirerà alla nuova Fiat Multipla. Utilizzando la C3 Aircross come base, Fiat dovrebbe avere versioni per cinque e sette occupanti nella nuova generazione di Pulse.

La nuova generazione di Fiat Pulse manterrà il sistema ibrido da 12V MHEV che lavora insieme al motore 1.0 Turbo Flex e alla trasmissione CVT. Il set farà il suo debutto entro la fine dell’anno negli attuali generali Pulse e Fastback. Vedremo dunque a proposito di questo SUV quali altre novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi.