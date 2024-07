Fiat Grande Panda: inaugurata oggi la linea di produzione su cui sarà prodotta in Serbia

Oggi Stellantis inaugurerà le nuove linee di produzione dedicate alle auto elettriche nel suo stabilimento serbo situato nella città centrale di Kragujevac, come annunciato dalla presidenza serba. L’inaugurazione si terrà alle 16:00 CET a Kragujevac, secondo una nota rilasciata domenica dall’ufficio stampa del presidente serbo Aleksandar Vucic. In questa fabbrica sarà prodotta Fiat Grande Panda.

Fiat Grande Panda al via da oggi la produzione presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac

L’agenzia di stampa locale Tanjug ha riferito nel fine settimana che la produzione in serie del nuovo modello Fiat Grande Panda nello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Serbia di Kragujevac inizierà tra due mesi.

Il presidente della Camera di commercio serba Marko Cadez ha affermato lunedì che l’avvio della produzione dell’auto elettrica Fiat Grande Panda nello stabilimento Stellantis nella città serba di Kragujevac segna uno dei momenti più cruciali per l’economia serba degli ultimi decenni.

Il mese scorso, Stellantis ha affermato che la nuova Grande Panda si ispira alla Panda degli anni ’80, un veicolo compatto per la famiglia che risponde alle esigenze dei clienti in tutto il mondo. Sarà il primo modello della nuova gamma globale basata su una piattaforma multi-energia, mentre Fiat avvia la sua transizione dalla produzione locale a un’offerta globale attraverso una piattaforma globale comune.

La Grande Panda arriverà prima in Europa, Medio Oriente e Africa e sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida. “La Grande Panda è il primo nuovo prodotto della famiglia e sarà seguita dal lancio di un nuovo veicolo ogni anno fino al 2027”, ha affermato in una nota di giugno Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO di Stellantis a livello globale.

Stellantis è stata fondata nel 2021 in seguito alla fusione di FCA e del gruppo francese PSA. Ad aprile 2022, Stellantis e la Serbia hanno firmato un accordo per investire congiuntamente 190 milioni di euro nell’avvio della produzione di veicoli elettrici a Kragujevac. FCA possiede il 67 per cento del capitale azionario di FCA Serbia. Il governo serbo detiene la quota rimanente.

“Questo è un salto serio per noi. La Serbia sta diventando uno dei pochi paesi sulla mappa dei produttori di veicoli elettrici, e questo è qualcosa che dovrebbe renderci tutti felici. Spingerà Kragujevac e la Serbia a un livello di sviluppo completamente nuovo”, ha affermato Cadez, citato dalla Camera di commercio serba.

Ha affermato che la Serbia è un importante polo per la produzione automobilistica, che dà lavoro a migliaia di lavoratori e che metà delle sue esportazioni verso la Germania è costituita da prodotti per la mobilità elettrica come conferma l’arrivo della Fiat Grande Panda.

Cadez ha sottolineato che l’importanza del progetto va oltre l’impatto sul PIL, sugli investimenti o sui ricavi dalle esportazioni. “Si tratta, prima di tutto, di un passo avanti rivoluzionario per il futuro dell’economia serba, questo è ciò che conta, e non lo considererei separatamente dagli altri sviluppi avvenuti in Serbia negli ultimi dieci anni circa”, ha affermato Cadez.