Stellantis: saranno 7 le auto elettriche basate sulla piattaforma di Citroen e-C3 e Fiat Panda

Stellantis prevede di basare sette modelli su una quinta piattaforma a basso costo denominata “Smart Car”. Lo ha detto nelle scorse ore un dirigente del gruppo in sede di presentazione della nuova Citroen e-C3. Con queste 7 auto dunque il gruppo automobilistico di Carlos Tavares si prepara a competere contro una prevista “alluvione” di auto elettriche cinesi a basso costo in Europa. Il gruppo, creato nel 2021 dalla fusione delle francesi PSA e Fiat Chrysler, ha affermato che la produzione di tutti i suoi 14 marchi convergerà nel tempo su quattro piattaforme: Small, Medium, Large e Frame.

Tuttavia, il nuovo modello Citroen e-C3 presentato da Stellantis questa mattina si basa sulla cosiddetta piattaforma “Smart Car”, derivata dalla piattaforma CMP di PSA, per aiutare la casa automobilistica a vendere auto elettriche a prezzi accessibili e far fronte alle crescenti offerte di veicoli elettrici cinesi a basso costo, tra cui la Dacia Spring di Renault. Presentando la e-C3, che costa solo 23.900 euro, il capo della piattaforma Smart Car di Stellantis, Renaud Tourte, ha detto che dovrebbero essere sette le nuove auto in futuro basate su di essa, che è principalmente dedicata ai veicoli elettrici ma può anche essere utilizzato per produrre versioni con motore a combustione interna.

Tra queste oltre alla e-C3 ci sarà la nuova Fiat Panda e anche una vettura di Opel. Seguirà una versione più grande della e-C3 e i veicoli di almeno altri due marchi di Stellantis saranno supportati da quella piattaforma, a partire dal 2024, ha affermato Tourte. Si vocifera che anche la futura Fiat Multipla nel 2025 potrebbe utilizzare questa piattaforma.

Alla domanda se la nuova Fiat Panda, attesa intorno alla metà del 2024, sarà una di queste, ha detto che “non è del tutto insensato pensarlo”. Opel, di proprietà di Stellantis, ha anche affermato che offrirà un modello EV nella fascia di prezzo dei 25.000 euro. La piattaforma Smart Car viene industrializzata nello stabilimento di Trnava in Slovacchia, ma potrebbe essere installata in altri stabilimenti, sia in Europa che in Marocco. Ricordiamo che più avanti è previsto il lancio di una e-C3 ancora più economica. Si parla di meno di 20 mila euro e lo stesso potrebbe capitare anche con le altre 6 auto che saranno basate su questa piattaforma a cominciare dalla nuova Fiat Panda.