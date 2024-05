Fiat Cronos: nel 2025 subirà un nuovo restyling

Durante il lancio di Fiat Fastback in Argentina, Alexandre Aquino, vicepresidente di Fiat per l’America Latina, insieme a Pablo García Leyenda, direttore commerciale di Stellantis Argentina hanno anticipato la notizia che Fiat Cronos nel 2025 subirà un altro restyling per rimanere nei negozi ancora per qualche altro anno. Martín Scrimaglia, dirigente del marchio Fiat in Argentina, ha ufficializzato la notizia durante la conferenza stampa, rivelando che la rinnovata Cronos includerà nuovamente versioni dotate di airbag laterali.

Nonostante l’annuncio, i dirigenti della casa italiana non hanno specificato se la berlina compatta avrà airbag laterali di serie o se saranno disponibili solo nella versione top di gamma, come accadeva prima del restyling, o se saranno offerti come optional. Inoltre, non hanno fatto commenti riguardo alla possibilità che anche il modello Fiat Argo possa ricevere le stesse caratteristiche di sicurezza. Questo rappresenta un cambiamento essenziale, specialmente considerando che tutti i concorrenti sia di Fiat Cronos che di Argo offrono di serie quattro o sei airbag.

È previsto che l’introduzione di airbag aggiuntivi avverrà solo nel marzo dell’anno prossimo, coincidendo con un altro leggero restyling del Cronos, che includerà più equipaggiamenti. Secondo notizie provenienti dall’Argentina, paese in cui Fiat Cronos viene prodotta, sono previste modifiche alla gamma dei motori. Considerando i piani per ridurre le emissioni, diventerà indispensabile l’adozione di motori turbo.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo modello di Fiat che in Sud America continua ad essere molto popolare nonostante ormai sia presente in quel mercato da molti anni e che si spera possa ancora per diversi anni essere tra i protagonisti del mercato auto in Argentina e Brasile.