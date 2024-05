Jeep: il nuovo SUV sarà sviluppato sulla piattaforma della nuova Fiat Panda?

Il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares nei giorni scorsi ha annunciato che Jeep sta sviluppando un SUV compatto elettrico che potrebbe costare meno di 25 mila euro. A quanto pare questo modello, che forse sarà anche più piccolo di Avenger, verrà sviluppato sulla piattaforma di Stellantis Smart Car. Questa è la stessa piattaforma della recente Citroen C3 e anche della nuova Fiat Panda che sarà svelata nel corso del prossimo mese di luglio, molto probabilmente nel giorno dell’anniversario del brand l’11 luglio.

La futura Jeep elettrica da meno di 25 mila euro sarà una Fiat Panda americana?

Dunque anche Jeep avrà la sua elettrica low cost. Si dovrebbe trattare di un SUV di 4 metri dalle forme squadrate che per certi versi potrebbe essere simile alla Citroen C3 e anche alla nuova Fiat Panda. Le dimensioni comunque non sono sicure al 100 per cento in quanto la piattaforma smart car viene impiegata anche modelli meno compatti come la nuova Opel Frontera e la nuova Citroen C3 Aircross.

Dunque non possiamo escludere a priori che questo nuovo SUV della casa automobilistica americana possa essere anche più grande di Avenger. Qualcuno ipotizza si possa trattare dell’erede di Jeep Renegade di cui solo qualche giorno fa abbiamo saputo che riceverà una nuova generazione che dovrebbe aumentare le sue dimensioni per distanzarsi maggiormente dalla Avenger. Ovviamente la vettura pur condividendo tante cose con le altre auto gemelle di Stellantis avrebbe le sue caratteristiche e le sue peculiarità in maniera da garantire il family feeling con il resto della gamma di Jeep.

Si tratterà dunque di una nuova opzione per i clienti di Stellantis che nel segmento dei SUV compatti avranno davvero l’imbarazzo della scelta nei prossimi anni sia per quanto riguarda l’elettrico sia per i motori termici. Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno a proposito di questo futuro modello della casa americana e quanto sarà effettivamente somigliante con la prossima Fiat Panda con cui condividerà piattaforma e probabilmente anche gran parte della gamma dei motori.