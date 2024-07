Alfa Romeo, 2024 ultimo anno per le auto termiche? Decisivo l’anno prossimo

Stiamo osservando tutti come Alfa Romeo stia attraversando un periodo molto positivo, con novità e presentazioni notevoli che hanno positivamente stuzzicato il pubblico. Forse (ribadendo il forse) questo è il miglior momento della sua storia recente, visti gli anni di difficoltà. Il rilancio del brand, avviato già dal compianto Sergio Marchionne, ha continuato ad andare avanti sotto la gestione del gruppo Stellantis. Siamo arrivati in un momento chiave del Biscione, tra termiche ed elettriche.

Nel 2023, le vendite sono aumentate del 30 per cento rispetto all’anno precedente, con il SUV Tonale che ha dominato tra le scelte del marchio, mentre Giulia e Stelvio continuano a mantenere buoni risultati. Da quest’anno, un nuovo modello si è aggiunto alla gamma, l’Alfa Romeo Junior, presentata meno di tre mesi fa. Si è trattato del primo veicolo a zero emissioni della casa di Arese, segnando un passo importante per l’annunciato futuro in elettrico.

Il marchio ha intrapreso una strada audace e rischiosa. I piani già stabiliti vedono Alfa Romeo come produttrice di auto elettriche a partire dal 2025, interrompendo la produzione di auto con motori a combustione interna, altresì dette termiche. La Junior nella sua versione ibrida potrebbe davvero essere l’ultimo modello del Biscione dotato di ICE, già assente nella nuova generazione del SUV Stelvio.

La scelta, di per sé ambiziosa, comporta diversi rischi, in un momento come questo per il marchio, soprattutto alla luce dei dati di vendita diffusi da JATO Dynamics. Nonostante la crescita significativa tra il 2022 e il 2023, le vendite globali di Alfa Romeo rimangono generalmente basse, con 69.500 veicoli immatricolati lo scorso anno. La spinta in favore dell’elettrico potrebbe non essere così efficace e potrebbe portare a cascata un clamoroso mancato successo per il marchio di Arese. C’è la possibilità di subire un drastico calo delle vendite? Il temporale all’orizzonte sembra un’ipotesi concreta.

Considerando che Alfa Romeo non ha ancora una quota di mercato significativa, le conseguenze commerciali potrebbero essere, senza troppi giri di parole, disastrose. Negli ultimi mesi, è emersa la possibilità che Alfa Romeo possa equipaggiare Stelvio e Giulia con almeno una variante ibrida. Cosa potrebbe dire? Un ripensamento sull’elettrico su tutta la gamma nel 2025?

Si tratta solamente di inseguire i concorrenti. La sfida dell’elettrico, d’altronde, è ancora molto impegnativa e puntare esclusivamente su veicoli a zero emissioni potrebbe portare a un calo spaventoso delle vendite. Serve rapidità, e serve adesso per evitare (altre) tragedie italiane.