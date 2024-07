Alfa Romeo: ci sarà un ripensamento sul futuro tutto elettrico?

Alfa Romeo in futuro dovrebbe avere una gamma di sole auto elettriche. Esattamente ciò dovrebbe avvenire dal 2027 se non ci saranno ripensamenti. Inoltre tutte le nuove auto che arriveranno dal prossimo anno dovrebbero essere solo ed esclusivamente a zero emissioni.

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia solo elettriche non sono un rischio troppo grosso per il Biscione?

Questo significa che la nuova Alfa Romeo Stelvio che debutterà nella seconda metà del prossimo anno e la nuova Giulia che invece vedremo nella primavera del 2026 saranno solo elettriche al 100 per cento. Questa strategia però secondo alcuni se non verrà modificata potrebbe creare non pochi problemi alla casa automobilistica del Biscione.

Infatti la domanda per le auto elettriche non cresce come previsto a livello globale e molte auto elettriche stanno vendendo meno di quelle che erano le previsioni. Questo potrebbe rappresentare un bel problema per Alfa Romeo che nei prossimi anni lancerà un nuovo modello all’anno con l’obiettivo di diventare il brand premium di Stellantis a livello globale.

Qualcuno ipotizza che alla fine nelle gamme delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia alla fine vi possa essere spazio per qualche versione termica cosa che probabilmente finirebbe per salvare la situazione che al momento non sembra particolarmente favorevole specie qui in Italia per le auto elettriche al 100 per cento.

Ovviamente in futuro le cose potrebbero cambiare. Ad un certo punto le auto elettriche prenderanno piede e dunque vendere auto solo a zero emissioni non sarà più un problema ma non pare al momento che siamo ancora giunti a questo e di conseguenza i piani del Biscione potrebbero cambiare onde evitare problemi. Basterebbe inserire qualche versione ibrida per sistemare le cose. Vedremo se alla fine Alfa Romeo deciderà di prendere in considerazione questa opzione quanto meno per i prossimi due modelli.