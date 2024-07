Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio aumenteranno il prestigio del brand

Nel 2025 e nel 2026 arriveranno le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. La prima ad arrivare sarà la seconda generazione del SUV di segmento D la cui presentazione è prevista nel corso della seconda metà del prossimo anno. A seguire nella primavera del 2026 anche la nuova Giulia. Queste due auto saranno fondamentali per il futuro della casa automobilistica del brand che aspira a diventare il vero brand premium globale di Stellantis dato che Lancia e DS Automobiles per il momento vengono commercializzate solo in Europa.

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio pronte a stupire e ammaliare i fan del Biscione

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno dunque pensate per stupire e per accrescere il prestigio del marchio sia da un punto di vista della tecnologia, che da quello del design, delle prestazioni e del lusso. Entrambe nasceranno a Cassino su piattaforma stla Large di Stellantis. Entrambe dovrebbero offrire qualche cm in più rispetto ai modelli attuali e subire un cambiamento di design abbastanza evidente. Si dice infatti che avranno linee più aerodinamiche e coupeggianti. In particolare dei due quello che avrebbe colpito maggiormente chi ha avuto il piacere di vedere in anteprima le loro immagini è proprio Stelvio. Il SUV di Alfa Romeo dovrebbe guadagnare molto dal punto di vista del design rispetto al modello attuale.

Per quanto riguarda invece la gamma dei motori di queste due auto, al momento pare che avranno solo versioni elettriche ma non possiamo escludere che alla fine possa esserci un ripensamento visto e considerato che la piattaforma STLA Large comunque permette l’utilizzo anche di motori a combustione pura o ibrida. Se le vendite di auto elettriche continueranno a rallentare non è da escludere una simile soluzione per queste due auto che sono troppo importanti per il futuro del Biscione che con loro non può assolutamente fallire. Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio dunque rappresenteranno una sorta di nuovo inizio per Alfa Romeo che mostrerà dunque maggiore esclusività con queste due nuove auto.