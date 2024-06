Imparato: “Nei prossimi anni parteciperemo alla 1000 Miglia con le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia elettriche”

Il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato è stato intervistato dalla stampa in occasione della prima tappa della 1000 Miglia 2024. Anche Quattroruote ha parlato con il numero uno della casa automobilistica del Biscione che si è detto molto contento di partecipare a questa importante manifestazione con vetture del calibro della 1900 Sport Spider del 1954 e della 1900C Super Sprint del 1956 oltre che delle recenti Alfa Romeo Junior e Alfa Romeo Stelvio e Giulia Quadrifoglio Super Sport.

Imparato alla 1000 Miglia 2024 promette che nei prossimi anni all’evento saranno presenti anche le future Stelvio e Giulia elettriche

Imparato si è lasciato andare anche ad alcune dichiarazioni relative al futuro di Alfa Romeo dicendo: “Mi impegno qui e ora, insieme a voi. Se la 1000 Miglia Green persiste, parteciperemo con le nuove versioni elettriche di Alfa Romeo Stelvio e Giulia, forse nelle varianti Quadrifoglio da 1.000 CV, per aggiungere un pizzico di divertimento”. Costruite sulla piattaforma Stla Large, la stessa della nuova Dodge Charger, si prevede che le nuove generazioni di Stelvio e Giulia verranno svelate rispettivamente nel 2025 e nel 2026.

Imparato nel corso della stessa intervista ha espresso la soddisfazione di partecipare alla 1000 Miglia 2024 con oltre 50 auto, un segnale che questo evento è molto importante per la casa automobilistica milanese. Si è anche parlato di Alfa Romeo Junior presente alla manifestazione.

Imparato in proposito ha dichiarato: “I volumi di vendita non sono la mia principale preoccupazione, tuttavia è innegabile che la Junior rappresenti un elemento di grande valore per l’immagine del marchio Alfa Romeo”. Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà presentata nel corso della seconda metà del prossimo anno e sarà la prima auto europea di Stellantis ad usare la nuova piattaforma STLA Large mentre il debutto della nuova Alfa Romeo Giulia è previsto per la primavera del 2026. Dunque entrambe le auto potrebbero essere presenti alla 1000 Miglia 2026.