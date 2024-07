Alfa Romeo Stelvio 2025, sarà un’elettrica con una batteria davvero notevole

Non si ferma il cammino di Alfa Romeo in direzione dell’innovazione con il lancio della nuova Stelvio previsto per il prossimo anno, senza una data specificata per il 2025. Non si ferma l’impegno del Biscione per raggiungere l’eccellenza nel settore automobilistico.

Il nuovo modello arriverà dopo i recenti successi rappresentati dalla Tonale e dalla nuova Junior. Siamo, infatti, a un momento di rivoluzionare nella gamma della casa automobilistica italiana, soprattutto se parliamo di veicoli elettrici. La seconda generazione della Stelvio, che succede al modello a benzina ancora in commercio, offre un restyling completo. Manterrà il carattere sportivo tipico di Alfa Romeo, oltre che della stessa Stelvio, un SUV con vocazione alle prestazioni.

La versione del 2025 introduce elementi di design più familiari, di richiamo alla tradizione di Alfa Romeo. Si nota la particolare attenzione che è stata dedicata alla nuova griglia frontale, che incorpora lo Scudetto distintivo del marchio, oltre a uno “sguardo” contraddistinto da fari più sottili e moderni.

Gli aggiornamenti estetici porteranno con sé anche un incremento delle dimensioni del veicolo, che non alterano l’altezza e il volume complessivo dello Stelvio. L’interno della nuova Stelvio è ancora un’incognita, dato che non ci sono state anteprime ufficiali, ma si prevede che Alfa Romeo continuerà a seguire la strada del minimalismo e dell’eleganza, senza schermi digitali troppo vistosi. Probabilmente la tradizionale disposizione del cruscotto risulterà molto simile.

Una delle caratteristiche più significative della Stelvio 2025 sarà la sua propulsione completamente elettrica. Il SUV sarà disponibile in diverse configurazioni di motore, da 240 a 1.000 CV, quest’ultimo nella versione Quadrifoglio, quella classicamente più potente per le Alfa Romeo. Questi motori saranno supportati da batterie agli ioni di litio con capacità tra 85 e 118 kWh, offrendo un’autonomia fino a 800 chilometri con una singola ricarica. La ricarica si prevede potrà essere completata in meno di trenta minuti.

La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà prodotta nello stabilimento di Cassino, con un debutto previsto per la fine del primo semestre del 2025 e la commercializzazione nella seconda metà dello stesso anno. Sebbene l’attenzione si concentri sul modello elettrico, non si esclude del tutto l’introduzione di versioni a combustione, merito soprattutto della flessibilità della piattaforma STLA Large su cui si basa la nuova Stelvio.