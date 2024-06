Ram ProMaster City ICE ed EV potrebbero tornare negli USA nel 2025

Stellantis ha annunciato Pro One lo scorso ottobre, definendolo un’offensiva strategica potenziata del business dei veicoli commerciali dell’azienda per raggiungere la leadership globale. Il gruppo automobilistico sta già andando bene in questo nuovo business con sei marchi nel mix: Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall, ma vuole fare ancora di più. Dopo aver lanciato un nuovo Ram ProMaster EV a gennaio e aver rilanciato Ram Professional a marzo, l’offensiva continua con voci sul ritorno negli Stati Uniti di Ram ProMaster City.

Ram ProMaster City potrebbe tornare negli USA grazie a Fiat Scudo ed E-Scudo o forse grazie al nuovo Doblò

Questo era il concorrente di Ford Transit, venduto negli USA dal 2015 al 2022. Durante l’Investory Day di Stellantis, il capo di Chrysler e Ram Chris Feuell ha detto agli analisti che la casa automobilistica ha già apportato cambiamenti completi sul lato commerciale “che guideranno le vendite record di Ram nel 2025”. Parlando della gamma di piattaforme globali disponibili nel gruppo Stellantis, ha affermato: “Attraverso questa relazione introdurremo un piccolo furgone in Nord America con un’opzione EV. Questo nuovo furgone arricchisce la gamma commerciale di Ram Professional e offre ai clienti un unico punto di riferimento per tutte le loro esigenze in fatto di veicoli”.

Mopar Insider pensa che i nuovi Fiat Scudo ed E-Scudo forniranno la base per un nuovo Ram ProMaster City. Questo modello del resto offre il tipo di dimensioni e opzioni di propulsione adatti per rivaleggiare con il Ford Transit Connect. Carlos Tavares, numero uno di Stellantis non ha nascosto che intende fare concorrenza a Ford negli USA anche in questo segmento.

Fiat Scudo include allestimenti per carico e passeggeri, sospensioni indipendenti sulle quattro ruote per il comfort del conducente, tecnologia ADAS per la sicurezza del conducente e per aiutare a risparmiare denaro per le flotte, configurazioni in cabina come il sistema Moduwork che trasforma il sedile del passeggero in una postazione di lavoro mobile. L’E-Scudo offre due dimensioni di batteria, 50 o 70 kWh, fino a 205 miglia di autonomia nel ciclo WLTP e ricarica rapida CC da 100 kW che può ripristinare l’80% della carica del pacco in 45 minuti.

Un’altra opzione per il Ram ProMaster City potrebbe essere usata come base Fiat Doblò anche se più piccolo dello Scudo. Tavares ha detto che prevede una grande battaglia con Ford per la quota di mercato commerciale, “ma porteremo argomenti forti”. Le discussioni si espanderanno l’anno prossimo con il piccolo furgone e “ulteriori sorprese molto presto”. Sebbene questo ritorno nel segmento costerà caro a Stellantis, il CEO Carlos Tavares ha spiegato che ne vale la pena, dicendo agli analisti che “la redditività della flotta Ram è molto superiore alla redditività della Jeep negli Stati Uniti”.

Quando Stellantis Pro e Ram Professional saranno pienamente operativi, tali profitti non deriveranno solo dalle vendite, poiché il gruppo punterà forte anche sui servizi connessi. Nell’ambito del piano Dare Forward 2030, Stellantis vuole che il business dei veicoli commerciali contribuisca per un terzo alle entrate nette dell’azienda.