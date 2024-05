Stellantis Pro One raggiunge il primo posto nella regione del Medio Oriente e dell’Africa

Dimostrando la propria leadership di mercato nella regione del Medio Oriente e dell’Africa per il secondo trimestre consecutivo, l’offensiva dei veicoli commerciali Stellantis Pro One ha registrato un’eccellente performance nel primo trimestre del 2024, rappresentando un terzo del Ricavi netti riportati dall’azienda automobilistico nei primi tre mesi dell’anno.

Stellantis Pro One ha raggiunto il primo posto nella regione del Medio Oriente e dell’Africa per il secondo trimestre consecutivo

La performance evidenzia la forza di Stellantis Pro One nei mercati globali e la mette sulla buona strada per raggiungere la leadership globale nei veicoli commerciali entro il 2027 e raggiungere i traguardi previsti nel piano strategico Dare Forward 2030.

La quota di mercato di Stellantis Pro One nella regione del Medio Oriente e dell’Africa ha raggiunto il 26 per cento nel primo trimestre del 2024. Inoltre, il gruppo automobilistico ha mantenuto la posizione numero 1 nelle regioni UE30 e Sud America. Per quanto riguarda le vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) nell’UE30 per il trimestre, Pro One ha conquistato il primo posto con una quota di mercato del 33 per cento, con il marchio Peugeot che si è confermato ancora una volta leader in tutta la regione.

“L’andamento delle vendite di veicoli commerciali nel primo trimestre del 2024 conferma e avalla la nostra strategia Stellantis Pro One”, ha dichiarato Xavier Peugeot, Vicepresidente Senior di Stellantis, Commercial Vehicles Business. “”L’entusiastica accoglienza riservata alla nostra gamma completamente rinnovata di furgoni, unita ai nuovi servizi connessi e alle concrete offerte di furgoni con propulsione a celle a combustibile a idrogeno, confermano la posizione di Stellantis come scelta rilevante per i professionisti”. Dunque per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler Automobiles e guidato dal suo numero uno Carlos Tavares arrivano ancora buone notizie da questo 2024 che sembra iniziato bene.