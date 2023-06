Fiat Scudo compie un anno festeggiando la leadership di mercato

Punto di riferimento quando si parla di veicoli commerciali leggeri, Fiat ha due motivi importanti per festeggiare oggi. Un anno fa, il marchio ha ampliato la sua linea di SUV con un modello moderno, robusto e confortevole e ha persino portato al pubblico un’altra novità in questo settore. Lanciata a giugno 2022, Fiat Scudo compie il suo primo anniversario con ottime performance commerciali, leadership nel proprio segmento e acquisizione di sempre più clienti. Ma i festeggiamenti non finiscono qui: nello stesso giorno in cui è stato presentato il furgone, il marchio ha lanciato anche Fiat Professional, il più grande programma rivolto ai clienti di quest’area in Brasile.

“Capitolo importante nella storia di successo di Fiat con i suoi veicoli commerciali, Fiat Scudo continua a sorprendere sempre di più, sia in termini di numeri di mercato che di clienti. E non c’è da stupirsi, poiché traduce la versatilità e l’innovazione del marchio ed è la dimensione giusta per il business di migliaia di brasiliani. Inoltre, il modello ha segnato il debutto di Fiat Professional, un progetto che è arrivato per soddisfare le aspettative dei clienti di questo segmento e portare agilità nel servizio, che di fatto ha soddisfatto, tanto che fino ad oggi continua ad essere il riferimento della categoria”, puntualizza Herlander Zola, Senior Vice President di Fiat in Sud America.



Nonostante il breve periodo sul mercato, sia lo Scudo che il Fiat Professional si stanno già rivelando un successo. Questo perché il furgone ha una presenza consolidata. Ha chiuso il mese scorso con una quota di mercato del 40% nel segmento dei furgoni con capacità volumetrica da 6 a 8 m3. Un risultato più che meritato, in quanto il modello ha la guidabilità di un’autovettura e la praticità di essere guidato da persone qualificate con un CNH di categoria B. Inoltre, è perfettamente adatto per l’accesso sotterraneo e garage, garantendo la necessaria agilità nel ambiente urbano e può trasportare fino a 1,5 tonnellate.



Fiat Scudo offre inoltre le più svariate possibilità di trasformazione per le diverse esigenze dei suoi clienti. Con una gamma di versioni, Scudo soddisfa le esigenze sia dei lavoratori autonomi che dei gestori di flotte con soluzioni efficienti ed esperienze che garantiscono la continuità aziendale. Un altro punto di forza di Scudo è il basso costo di esercizio. All’interno del segmento, ha il piano di manutenzione più economico, il costo di manutenzione più basso considerando il paniere di ricambi utilizzato di serie da Anfavea e anche un consumo di carburante tra i più bassi della categoria: 12,4 km/l (con grado A sul sigillo di INMETRO ).



Oltre a proporre le versioni Cargo e Multi, che offrono ottimi costi di esercizio e massima produttività, Fiat propone anche l’e-Scudo, il primo utilitario del marchio 100% elettrico in Brasile. Il modello si è persino aggiudicato il suo primo trofeo: è stato scelto come miglior furgone elettrico dai premi Best Truck 2022. Come se non bastasse, la linea Scudo 2024 ha guadagnato versatilità con una nuova altezza e più opzioni di colore. Il furgone ha guadagnato 40 mm in altezza e 30 mm in altezza da terra, che ora hanno rispettivamente 1.975 mm e 665 mm. Inizialmente disponibili nelle colorazioni Silver Aluminium e White Banchisa, le versioni Cargo e Multi hanno iniziato ad offrire anche la colorazione Black Carbon da aprile 2023.