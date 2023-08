Fiat E-Scudo: record di km percorsi per il furgone elettrico

Fiat E-Scudo è la versione completamente elettrica del celebre furgone della principale casa automobilistica italiana. A proposito di questo modello, oggi vi dobbiamo segnalare che un esemplare del veicolo commerciale di Fiat è riuscito a percorrere oltre 500 km con una singola ricarica. Si tratta di un vero e proprio record se si considera che il modello secondo quanto dichiarato dalla stessa Fiat ha una autonomia di 330 km con una ricarica completa.

Un esemplare di Fiat E-Scudo entra nel guinnes dei primati percorrendo 500 km con una singola ricarica

Webfleet, specialista in soluzioni per la gestione della flotta, ha stabilito un nuovo Guinness World Record per un veicolo elettrico commerciale Fiat E-Scudo. È stato in grado di superare i 500,8 chilometri con una singola carica, nonostante la sua riserva di carica ufficiale sia di 330 chilometri nel ciclo WLTP. Finora il BrightDrop Zevo 600 di General Motors è stato considerato il furgone a batteria a più lunga autonomia: l’anno scorso ha percorso 415 chilometri da New York a Washington senza ricaricare.

Fiat E-Scudo che è dotato di un pacco batterie da 75 kWh è riuscito a raggiungere questo record su un percorso circolare attraverso Cambridgeshire, Lincolnshire e Northamptonshire nel Regno Unito. In questa maniera il veicolo commerciale di Fiat è riuscito a battere il precedente record che apparteneva a un furgone GM BrightDrop Zevo 600 che era arrivato a percorre 415 km. In altre parole, il team che si è cimentato in questa impresa è riuscito a migliorare del 51 per cento quella che era l’autonomia ufficiale del furgone di Fiat.

In totale, il viaggio è durato 13 ore e nove minuti durante le ore diurne su un percorso che combinava strade urbane e rurali per riprodurre le condizioni del mondo reale. Il veicolo non ha avuto bisogno di modifiche, ma è stato dotato di pneumatici Bridgestone Duravis ad alta efficienza energetica. Tre piloti si sono alternati al volante – Kevin Booker, Sam Clarke e Fergal McGrath.