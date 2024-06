Alfa Romeo: nei prossimi anni saranno 1, 2 o 3 le berline coupè?

Alfa Romeo per il momento sembra avere una gamma quasi interamente composta da SUV. A parte la prima generazione di Giulia ci sono infatti solo SUV: Junior, Tonale e Stelvio. Le cose però potrebbero cambiare nel corso dei prossimi anni. Molto però dipenderà da come si evolverà il mercato e da come andranno le vendite delle attuali auto del Biscione e di quelle che arriveranno nei prossimi anni.

Alfa Romeo: potrebbero essere fino a tre le berline coupè in arrivo

Alfa Romeo infatti potrebbe avere 1, 2 o 3 berline coupé. Al momento l’unica certezza appare essere la seconda generazione di Giulia che arriverà nella primavera del 2026 su piattaforma STLA Large e sarà prodotta a Cassino come confermato di recente dal numero uno della casa automobilistica milanese l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.

Della nuova Alfa Romeo Giulia 2026 sappiamo che dovrebbe arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione elettrica con una gamma che andrà dai 350 cavalli della versione base fino agli oltre mille della top di gamma Quadrifoglio. Il suo stile sarà quello non di una classica sedan a tre volumi ma di una due volumi e mezzo con la coda tronca. Questa al momento è l’unica berlina sicura per il futuro del Biscione.

Tuttavia alla fine potrebbero arrivare anche altre due auto se le cose si metteranno bene per la casa automobilistica del Biscione. La seconda berlina ad arrivare potrebbe essere un modello compatto di segmento C erede di Giulietta che però potrebbe anche avere un nome differente. Si era parlato di Alfetta ma anche di Brera. A quanto pare questa auto però arriverà solo in alternativa ad un SUV di segmento E. Una decisione sarà presa entro fine anno e il lancio in caso è previsto per il 2027.

Nuova Alfa Romeo GTV

Infine entro il 2030 potrebbe arrivare anche una terza berlina coupè. Si tratta di un modello di cui si parla poco e che potrebbe anche avere il nome di nuova GTV e che sarebbe il secondo modello di segmento E dopo il grande SUV di cui vi abbiamo parlato poc’anzi. Anche in questo caso però Stellantis attende di vedere come andranno le cose per il Biscione prima di approvare il progetto. Questa auto se si farà sarà la nuova ammiraglia del marchio con una lunghezza intorno ai 4,9 metri e uno stile molto sportivo. Le prestazioni ovviamente sarebbero di altissimo livello superiori anche a quella della nuova Giulia.